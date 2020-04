España superó a Italia en contagios y registró un baja en los muertos

Viernes, 03 de abril de 2020

El aumento porcentual diario de los contagios en España ha sido del 6,8%, con lo que la curva de evolución de la pandemia se sigue ralentizando.





España supera a Italia en contagios por coronavirus y registra una leve baja en los muertos diarios



España se convirtió hoy en el segundo país con más enfermos por coronavirus tras superar a Italia, a pesar de que la pandemia se expande a un ritmo menor, con 7.472 nuevos infectados, cifra que eleva el total de enfermos a 117.710, mientras que el número diario de fallecidos descendió ligeramente, tras registrarse 932 muertos en las últimas 24 horas.



El país con más contagios del mundo es actualmente Estados Unidos, con más de 245.000 enfermos, mientras Italia lleva contabilizados 115.242, infectados, cifra que incluye a los fallecidos y curados.



España llega así al final de la tercera semana bajo estado de alarma y confinamiento por la crisis del coronavirus, medida excepcional que el gobierno español planea extender al menos 15 días más, hasta el próximo 25 de abril.



La decisión no está aún tomada pero es probable que se informe de la prórroga en los próximos días, según admitieron funcionarios del gobierno.



Anticipando el duro anuncio, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió hoy a la sociedad española "fortaleza" y "determinación", en breves declaraciones al visitar la empresa Hersill, cerca de Madrid, donde se están produciendo respiradores para pacientes con Covid-19.



"Estoy convencido de que unidos no solamente estamos salvando vidas, especialmente con la dureza de los datos que estamos viendo, sino que también unidos vamos a ganar al virus", subrayó Sánchez, quien recibe cada vez más críticas de la oposición por su gestión de la crisis.



Los expertos del gobierno español, cuya opinión define los pasos a seguir frente al avance de la pandemia, aseguran que la curva de evolución de la enfermedad se sigue ralentizando y que esto se debe a las medidas de confinamientos adoptadas hace tres semanas.







El aumento porcentual diario de los contagios en España ha sido del 6,8%, algo menor que el día anterior.



Por otra parte, España sumó 935 muertos en un día, cifra algo menor que las jornadas previas, y que sitúa el total de víctimas fatales por Covid-19 en 10.935, todavía lejos de Italia, con 13.915 fallecidos.



No obstante, si la tendencia se mantiene e Italia sigue incrementando los decesos por coronavirus a un ritmo de 700 por día y España a los 900 actuales, en diez días los españoles superarían a sus vecinos europeos en magnitud de este drama.



De acuerdo con el último balance del Ministerio de Sanidad español, actualmente 6.416 personas están ingresadas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) o necesitaron hacerlo, lo que supone un incremento de 324 casos respecto a la jornada previa.



El dato positivo vuelve a ser el incremento de las personas curadas, que ya son 30.513.



"La evolución es optimista. Los datos de nuevos casos se han estabilizado. La tendencia en las UCI señalan que poco a poco se están consiguiendo los objetivos", dijo hoy Fernando Simón, el Director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, en videoconferencia desde su casa, donde se encuentra aislado tras haber dado positivo de Covid-19.



La Comunidad de Madrid sigue siendo la más afectada, con 34.188 contagios y 4.483 muertes, aunque el número de recuperados también es el más alto:13.850.



La situación más preocupante en estos momentos sigue siendo la presión en las UCI, donde Madrid tiene 1.506 ingresados, una cifra menor a la jornada previa, cuando registró 1.528 personas en terapia.



En cambio, Cataluña, la segunda zona más afectada, con 23.460 positivos, 2.335 fallecimientos y 7.849 dados de alta, registró un aumento de los enfermos en UCI, pasando de 1.855 a 2.053 en las últimas 24 horas.



España cumplió hoy 20 días bajo estado de alarma y confinamiento por la crisis del coronavirus, con la expectativa de que el aislamiento de la población se extienda incluso dos semanas más.



La mayor preocupación del gobierno español sigue siendo dotar de los recursos necesarios al sistema sanitario que se encuentra al límite y continúa reclamando ayuda humana y de material al verse colapsado por la presión que ejerce la pandemia.



En ese sentido, el Ministro de Sanidad, Salvador Illia, anunció que la automotriz Seat (en Barcelona) y la compañía Hersill (en Madrid) comenzarán a producir hoy 400 respiradores al día para poner a disponibilidad de los hospitales del país. Sánchez en persona acudió a las instalaciones para verificar este avance, que es clave para vencer al coronavirus.