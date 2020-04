Revelan que el Covid-19 queda más tiempo en el aire

Viernes, 03 de abril de 2020

Con más de 13.000 víctimas y 110.000 personas contagiadas hasta ahora, científicos y miembros del gobierno italiano plantean que el país está en una "meseta" de casos que durará varios días.



A partir de la facilidad de los contagios de la pandemia de coronavirus Covid-19, detallaron que también se revisarán las normas sobre el uso de barbijos.



A cuatro meses de que se detectara el primer caso de coronavirus en Wuhan, China, la Organización Mundial de la Salud descubrió que el Covid-19 permanece en el aire más tiempo de lo que se creía y no solo se transmite por gotitas de saliva sino también en forma de aerosol. Es por este motivo, que la OMS se vio obligada a revisar las normas sobre el uso de barbijos que, para que sean eficaces, deben retener el 95% de los microbios del aire.



En Italia, donde el coronavirus se propagó con facilidad con 115.242 infectados -13.915 muertos y 18.278 recuperados-, el Instituto de Física Nuclear y la Universidad de Catania creó en las últimas horas un aparato que simula estornudos con el fin de entender el uso de los barbijos y comprobar su eficacia.



Italia es uno de los países más afectados por la pandemia de coronavirus Covid-19



“Estamos estudiando las nuevas evidencias científicas y nos preparamos a cambiar las líneas guía si es necesario” afirmó por su parte el experto en salud y epidemiólogo estadounidense David Heymann a la BBC de Londres.



Su colega, el doctor Paolo D’Ancona - epidemiólogo del Instituto Superior de Sanidad de Roma- indicó que la diferencia entre gotitas y el aerosol se observa en las en la dimensión de esferas de saliva que transportan el virus. Las primeras mismas pueden caer a uno o dos metros de quien las emite, para luego caer en otra superficie. En el aerosol, en cambio, el virus queda suspendido en el aire, llegar a mayores distancias y durar hasta tres horas.



Es por esto que señala que “en los hospitales con pacientes sometidos a ventilación mecánica, el virus podría dispersarse el virus también en aerosol”.



En ese sentido, Marina Davoli, directora del Departamento de epidemiología, advirtió que “la mascarilla no es una fórmula mágica que nos salva del contagio”. La doctora hizo hincapié en mantener las medidas de higiene y, en caso de usarlos, no tocar los barbijos por su parte externa en ningún momento.



Para reducir el riesgo de infección, la OMS recomienda:

Lavarse las manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante de manos a base de alcohol



Cubrirse la nariz y la boca al toser y estornudar con un pañuelo de papel desechable o con la parte interna del codo



Evitar el contacto directo (1 metro o 3 pies) con cualquier persona con síntomas de resfriado o gripe (influenza).