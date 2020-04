Habilitaron el arribo de dos vuelos diarios de repatriación

Jueves, 02 de abril de 2020

El nuevo cronograma se extenderá hasta el 12 de abril. Hoy se espera la llegada de un vuelo desde Miami





En medio del cierre de fronteras, el Gobierno puso en marcha su plan para repatriar argentinos gradualmente lo que incluye la autorización para el arribo de hasta dos vuelos diarios al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, terminal incluida en el denominado “corredor seguro”.



Los países de la región son prioridad. También las ciudades de Miami y Madrid, dos de los destinos que concentran la mayor cantidad de argentinos varados. Según pudo saber infobae, las listas que hacen los Cónsules respetan –por exclusiva petición de la Cancillería– el orden de salida, es decir la fecha de salida del pasaje original. En todos los casos, los repatriados entrarán de manera inmediata en la cuarentena que el Gobierno extendió hasta el 12 de abril.



Aunque no hay un cronograma de arribos establecido, se autorizó la llegada de hasta dos vuelos diarios según los alcances del decreto 331 publicado ayer en el Boletín Oficial, que prorroga hasta el 12 de abril la prohibición de ingreso al país de extranjeros no residentes en Argentina y establece cupos para el retorno gradual de ciudadanos y residentes, luego del cierre de fronteras dirigido a contener el avance del Covid-19.



“Esto es día a día. Y todo debe estar coordinado entre las cinco área involucradas (Cancillería, Ministerios de Transporte y Salud, Migraciones y ANAC)”, comentaron fuentes oficiales.





Según el decreto, el cupo diario de repatriación será de 500 personas. “Vamos a generar una apertura ordenada y programada de las fronteras”, señaló la directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano.



En este marco, el canciller Felipe Solá destacó la repatriación ayer de 156 argentinos que se encontraban varados en la ciudad de Cusco, Perú, y que fueron trasladados a Buenos Aires en un vuelo chárter, dispuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores.



“Estamos trayendo a casa a 156 argentinos varados en Cusco, en un vuelo chárter gestionado por la Cancillería Argentina”, remarcó en su cuenta oficial en Twitter el jefe del Palacio San Martín, quien tiene a cargo la coordinación del regreso al país de los argentinos que aún se encuentran en el exterior, en el marco del operativo dispuesto por el Gobierno nacional en medio de la pandemia de coronavirus.



El canciller remarcó además: “Seguimos trabajando por el regreso de nuestros compatriotas en el exterior, en forma ordenada, para que las autoridades sanitarias puedan actuar eficientemente”.



El primero de los dos vuelos de regreso de argentinos varados en el exterior, procedente de Perú, arribó ayer a Ezeiza, mientras que el otro operativo previsto, con ciudadanos que se encontraban en Cuba, partió desde La Habana poco después de las 16.30 (hora argentina) y aterrizó este jueves en Buenos Aires aproximadamente a la 1:25 de la madrugada.



Para hoy se espera el arribo del vuelo 2D 9340 de Eastern Airlines proveniente de la ciudad de Miami. Desde el 17 de marzo inclusive hasta el día de ayer, ya habían ingresado poco más de 60 mil argentinos por la terminal aérea de Ezeiza.



Pasos terrestres



La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) dependiente del Ministerio del Interior, habilitó además 8 pasos fronterizos terrestres entre las 8 y 16, permitiendo el ingreso por día y por paso de hasta 500 personas.



Los ocupantes que ingresen al país en autos particulares deberán completar un certificado para traslado a domicilio de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT). En lo referido a los ómnibus de larga distancia, el Ministerio de Transporte de la Nación brinda un servicio para aquellos argentinos que están en fronteras sin movilidad alguna para proseguir su viaje.



Los pasajeros que ingresen por tierra tienen estricta autorización de circulación a sus domicilios declarados para realizar el aislamiento social obligatorio y son considerados ¨en tránsito” desde la frontera hasta donde indicaron.



Los pasos limítrofes habilitados para vehículos y ómnibus son (el cronograma no afecta al tránsito normal de transportes de cargas y comercio internacional):



- Paso de los Libres / Uruguayana (República Federativa de Brasil)



- Gualeguaychú / Fray Bentos (República Oriental del Uruguay)



- Salvador Mazza / Yacuiba (Estado Plurinacional de Bolivia)



- Cristo Redentor, Paso Integración Austral y San Sebastián (República de Chile)



- Clorinda / Puerto José Falcón y Posadas Encarnación, este último sólo tránsito vecinal fronterizo (República del Paraguay)



Pasos fluviales y marítimos



Las empresas prestadoras del servicio emitirán la programación de sus viajes.



Es importante recordar que tanto en pasos terrestres, aéreos y fluviales se reforzaron los controles que realizan Sanidad y Migraciones, evaluando pasajeros con síntomas compatibles con coronavirus entre los que se cuenta el control de temperatura corporal con tomas individuales o colectivas y también con la utilización de cámaras térmicas instaladas, en el caso del aeropuerto de Ezeiza.