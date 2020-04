Cancelan Wimbledon por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial Jueves, 02 de abril de 2020 Así lo decidieron los organizadores. Este año no habrá competencia en el All England.



Los organizadores de Wimbledon confirmaron este miércoles lo que el mundo del tenis ya presumía en los últimos días: oficialmente, anunciaron que el Grand Slam londinense no se disputará este año por la pandemia del coronavirus. A diferencia de otros deportes, que esperan el desarrollo de las situaciones locales y todavía mantienen esperanzas de reanudar los torneos, el mítico certamen británico directamente dijo adiós hasta el próximo año.





"La AELTC decidió con gran pesar que Wimbledon será cancelado debido a la preocupación por la salud pública vinculada a la epidemia de coronavirus. La edición 134° del torneo tendrá lugar entonces del 28 de junio al 11 de julio de 2021", reza el comunicado en inglés.



Se trata del primero de los grandes torneos que se pospone para 2021 y es una postura diferente a la que había mostrado la organización de Roland Garros, que por ahora decidió postergar el Grand Slam parisino para que se dispute del 20 de setiembre al 4 de octubre.



Las últimas noticias sobre el virus que afecta a la Argentina y al mundo.

El certamen londinense, que el año pasado en su versión masculina fue ganado por Novak Djokovic en una inolvidable final contra Roger Federer, se había jugado sin interrupciones desde 1946, tras el parate obligado por la Segunda Guerra Mundial.





Esta situación es inédita. Hasta ahora el torneo sólo había sido cancelado por conflictos bélicos. Durante la Primera Guerra Mundial, no se disputaron los certámenes de 1915 hasta 1918. Más tarde, en la Segunda Guerra, tampoco hubo Wimbledon desde 1940 hasta 1945.



Rápido tras el anuncio, nada menos que Roger Federer, quien tiene una sinergia especial con Wimbledon (allí ganó el récord de ocho de sus 20 Grand Slams) se lamentó a través de su cuenta de Twitter. “Devastado“, escribió el suizo con un gif que, un poco en broma, decía “No hay gif para esto que estoy sintiendo“.



Claro que luego, cuando un fanático le respondió que era una triste noticia pero que se debe priorizar la salud pública, el actual número 4 del mundo respondió: “Absolutamente, la salud y la familia“.



Pero no se trató esta de la única noticia tenística del día relacionada al coronavirus y la caída de certámenes. Poco después de la comunicación oficial desde las oficinas del All England, la ATP y la WTA anunciaron también la cancelación de sus temporadas hasta el 13 de julio.



Quedan entonces fuera del calendario masculino ‘s-Hertogenbosch, Stuttgart, Queen’s, Halle, Mallorca, Eastbourne y, por el lado del femenino, ‘s-Hertogenbosch, Nottingham, Birmingham, Berlín, Eastbourne, Bad Homburg y Bastad, este último sobre polvo de ladrillo y programado para la semana del 6 al 11 de julio, coincidiendo con los últimos días del Grand Slam británico.



Así, en un escenario optimista, la actividad del circuito masculino recomenzaría ese 13 de julio con el ATP 500 de Hamburgo, Alemania (polvo de ladrillo), y los ATP 250 de Bastad, Suecia (polvo de ladrillo) y Newport, Estados Unidos (césped).



Además del primer nivel del tenis mundial, los circuitos menores también dirán basta hasta mediados de julio. Tanto el ATP Challenger Tour como el ITF World Tennis Tour corrieron la misma suerte.



En un comunicado, ATP y WTA expresaron entender “la importancia y responsabilidad de priorizar la salud y la seguridad de la comunidad tenística y el público en general mientras se evalúa la posibilidad de la reanudación de los tours“.



El ex jugador italiano Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, aseguró: “La pandemia global de Covid-19 no nos deja alternativa. Haremos todo lo que podamos para reanudar el tour en la primera oportunidad posible una vez que no implique riesgos“.



De todas maneras, cualquier previsión que se pretenda tener sobre el futuro asoma prácticamente como una utopía. Mientras los tenistas tratan de mantenerse en forma dentro de la cuarentena -los top, claramente, con muchas más facilidades que los luchadores del circuito-, cada vez son mayores las dudas sobre las chances de retomar la actividad aun dentro del mediano plazo.



Entre las dudas que sobrevuelan, una tiene que ver con los rankings. La ATP y la WTA tendrán que tomar una resolución al respecto para cuando vuelva a jugarse, y hasta ahora la que más fuerza tiene parece ser la de que los tenistas conserven los puntos obtenidos en la temporada anterior. Sobre todo a los efectos de mantener un orden relativamente lógico en la preclasificación para los torneos.



El mundo del tenis no está ajeno a la pandemia y enfrenta una situación sin precedentes. 2020 será, en el futuro, una temporada marcada con rojos y cruces por todo el calendario. Y, con suerte, apenas un recuerdo.