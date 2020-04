Horóscopo para hoy 2 de abril 2020 Jueves, 02 de abril de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Entenderás ciertos aspectos de tu trabajo que permanecían ocultos para ti hasta ahora. Esto es síntoma de cuanto has madurado.



Amor: Comenzarás una etapa nueva en la pareja. Esto traerá sensaciones nunca antes vividas. Vívelas lo más intensamente posible.



Riqueza: La única manera de triunfar en un medio competitivo es dar el 110 por ciento. Deja de lado el ocio y aprovecha tu tiempo.



Bienestar: Las adversidades despiertan en las personas las más sorprendentes reacciones, brindando un medio para reconciliaciones y sentimientos de amor.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Se darán ciertas situaciones durante el día de hoy que despertarán tu curiosidad y deseo de nuevas vivencias. Medítalas.



Amor: Día de largas conversaciones profundas en la pareja. Lograrán deshacerse de varios tabúes que los perturbaban.



Riqueza: No te encapriches en la adquisición de ciertos bienes si la situación se da para que no lo hagas. Prudencia.



Bienestar: Cuando inicies una actividad avócate completamente a ella. Deja de lado toda distracción que pueda perturbar tu concentración y afecte tu desempeño.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Cambios claves se suscitarán durante el día de hoy. Mantente listo emocional y espiritualmente para dar grandes pasos.



Amor: Utiliza experiencias anteriores no para desconfiar de tu pareja, sino para evitar que estas sucedan nuevamente.



Riqueza: Busca informarte y leer sobre estrategias de trabajo. Mantente al día en la información relacionada con tu área laboral.



Bienestar: Deberás deja de lado las perdidas de tiempo y afrontar tus responsabilidades. No te puedes dejar llevar por el desgano. Busca superarte a ti mismo.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Muy pocas energías durante la jornada de hoy. Te sentirás continuamente cansado y con poca voluntad para cumplir tus obligaciones.



Amor: La comunicación es la piedra angular de una relación exitosa. Deberás aprender a darle el lugar que se merece en la pareja.



Riqueza: Es justamente en situaciones de tensión cuando tendrás la oportunidad de demostrar tu temple para los negocios.



Bienestar: Toda acción presenta una reacción, y es en el futuro donde cosecharás todas y cada una de ellas. Asegúrate de obrar correctamente.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Deberás hacer caso omiso de tus instintos si quieres tener una vida más plena y satisfactoria. Mentalízate en positivo.



Amor: No fuerces sentimientos en tu pareja, debes dejar que estos fluyan solos y sigan su curso natural. Date un poco de tiempo.



Riqueza: Te verás involucrado en discusiones con tus pares laborales. Esto te traerá problemas con tus superiores. Se cuidadoso.



Bienestar: Busca aprender las características más positivas de las personas. No te enceguezcas en una competencia constante. Reconoce tus limitaciones.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Podrás hacerte un momento para planificar la jornada venidera de manera de utilizar los tiempos de la mejor forma posible.



Amor: Piensa dos veces antes de tomar una determinación. No dejes que el enojo nuble tu conciencia, o te arrepentirás más adelante.



Riqueza: La idea de un negocio llegará a tus oídos en la jornada de hoy por boca de un amigo cercano. Analízala en detalle.



Bienestar: Que los efectos de la continua tensión que produce una realidad cotidiana poco amigable no acaben con tu esperanza de felicidad a futuro.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: La vida te presentará una serie de dilemas asegurándote que en tus manos tienes todo lo necesario para resolverlos. Piensa.



Amor: Busca compartir cada parte de tu vida con tu pareja. Deja los prejuicios y las verguenzas de lado. Muéstrate como eres.



Riqueza: Finalmente tendrás una jornada para dedicarte al ocio y el descanso. Deja de lado el maletín y olvídate de la corbata.



Bienestar: Despójate de tu necesidad de abarcar cuanto trabajo tengas a mano. Esto te llevará a tomar compromisos que serán imposibles de cumplir.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: El tiempo será tu mejor aliado en cuestiones laborales y sentimentales, si logras emplearlo a tu favor. Organízate.



Amor: Existen ocasiones en las que es necesario marcar los errores en la otra persona o esta no tendrá oportunidad de crecer.



Riqueza: Haz valer tu derecho al ocio y descanso. Deja los trabajos de tus pares laborales para ellos y tomate el día libre.



Bienestar: El exceso de confianza trae aparejado consigo una tendencia a cometer errores de manera continua y consistente. Escucha los consejos de los demás.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Iniciarás tu jornada a todo motor con un sin numero de actividades planeadas para hoy. No te pases del limite.



Amor: Te será imposible no ceder ante la insistencia de tu pareja para pasar la jornada de hoy fuera del hogar. Disfrútala al máximo.



Riqueza: Tendrás una jornada bastante tranquila a nivel laboral en el día de hoy. Aprovéchala para adelantar cuanto trabajo puedas.



Bienestar: No caigas en el carpe diem a nivel económico o podrás llegar a tener graves consecuencias en un futuro cercano. Planifica en detalle.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Te replantearás aspectos de tu personalidad para poder alcanzar las metas que siempre deseaste. No temas ser duro contigo mismo.



Amor: Existen situaciones en las que lo mejor que puede pasar de terminar definitivamente con la pareja. Piénsalo detenidamente.



Riqueza: Te sorprenderá cuanto puedes llegar a lograr con la motivación adecuada. Aprende a mentalizarte exitosamente.



Bienestar: Los eventos en la vida no son una sucesión de eventos sin sentido, siguen un patrón dado por las decisiones que tomamos. Toma las riendas de tu vida.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Las desventajas de ciertas actitudes que tienes a la hora de enfrentar la vida se harán más que evidentes en el día de hoy.



Amor: Si realmente los sentimientos hacia tu pareja se han desgastado más allá de toda solución termina la relación sin dudarlo.



Riqueza: Vivirás horas de intensa tensión en tu ambiente laboral en la jornada de hoy. Mantente alerta por imprevistos.



Bienestar: Disfruta de esta etapa de tu vida en la que las conquistas ocasionales son tu única preocupación. Aprovecha para aprender todo lo que puedas.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: En el día de hoy se suscitarán eventos que te llevarán al entendimiento de viejos enigmas. Tendencia a dispersarse en lo laboral.



Amor: Aprende a perdonar las falencias de tu pareja. Nadie es representación viva de la perfección. Todos somos susceptibles a errar.



Riqueza: No te dejes llevar por los comentarios despreocupados de tus pares laborales. Desenvuélvete acorde a tus principios.



Bienestar: Nunca se es lo suficientemente cuidadoso cuando sabes que el peligro está cerca. Tomas las medidas convenientes a pesar de lo que digan los demás.