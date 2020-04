Intentaron estafar a una mujer por más de $120.000 Jueves, 02 de abril de 2020 La señora denunció que la llamaron felicitándola por ganar una fuerte suma de dinero y un celular. Le dijeron que para acceder al beneficio debía efectuar un depósito. Fue hasta el cajero y no concluyó la operatoria al advertir el posible fraude.

Una mujer denunció ante la Comisaría Primera de esta Capital que intentaron estafarla por un monto que rondaría los $120.000, bajo la modalidad delictiva de llamada telefónica, a través de la cual le anunciaban de un importantísimo premio que consistía en una fuerte suma de dinero. Pero para acceder al mismo -le dijeron- debía hacer un depósito para cubrir los papeleos.



La víctima señaló que el hecho sucedió el pasado lunes, aunque la denuncia fue radicada recién el martes. Se trata de una persona domiciliada en una provincia del Noroeste del país, a quien la cuarentena la sorprendió en Corrientes. Señaló, además, que atendió el teléfono y del otro lado se contactó un hombre que se identificó como Mario Luján.



El desconocido la felicitaba por haber sido beneficiaria de un importantísimo premio económico, además de un teléfono celular de alta gama. Hizo hincapié en su buena suerte y le indicó que para tener acceso al premio debía efectivizar un depósito para cubrir los papeleos.



La señora accedió. Se trasladó hasta un cajero electrónico, donde fue cumpliendo con los pasos que la otra persona le iba diciendo por teléfono. Sin embargo, se detuvo ante el pedido del código de seguridad. Fue entonces que revisó su estado de cuenta y notó que le faltaban $120.000 y que en su caja de ahorro sólo quedaban $46.



Cortó la llamada y fue hasta su casa. Al cabo de un par de horas, recibió una segunda llamada telefónica. Esta vez de una mujer que se presentó como empleada del Banco Macro, la cual le consultaba si estaba de acuerdo con transferir los $120.000 a otra cuenta bancaria.



La mujer negó la operación, con lo cual logró salvar sus ahorros.

Debido a esto, piden a la población mantenerse atenta frente a este tipo de modalidades delictivas muy usuales y que ahora cobran vigencia ya que la cuarentena obligatoria obliga a las personas a permanecer en sus casas.

Recomendaciones

Frente a la situación de emergencia y de aislamiento, desde la Policía vienen advirtiendo sobre hechos de esta naturaleza. Por ello llaman a la población a permanecer atenta. Recomiendan hablarle a los chicos y adultos mayores sobre posibles llamadas de personas extrañas que intentan hacerse pasar como familiar en riesgo de eventuales secuestros, accidentes o que manifiestan intenciones de cambiar dinero.

Aclaran que no existen medidas económicas sobre posibles cambios de moneda y piden no suministrar, ni aportar datos propios o de familiares sobre la disponibilidad de dinero.

No acatar la orden de mantener abierta la comunicación con el supuesto secuestrador, debiendo inmediatamente realizar las consultas y llamadas al teléfono de la persona supuestamente secuestrada y/o teléfonos de otros familiares que puedan corroborar la ausencia de la supuesta víctima privada de la libertad.

No aportar al supuesto secuestrador identidad, características, prendas de vestir, ni otros datos que utiliza el estafador para desarrollar su maniobra preferentemente mediante la utilización de otro móvil telefónico. Ante esta situación, se recomienda llamar al 911, a la comisaría de su barrio y/o al 379-4422931 (Delitos Complejos).