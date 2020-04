“En este momento, Alberto Fernández es tu Ginóbili, tu Messi, tu Maradona”

Miércoles, 01 de abril de 2020

El referente de la selección argentina de básquet pidió unión y se refirió a sus chances de decir presente en los Juegos Olímpicos de Tokio





Luis Scola, integrante de la famosa Generación Dorada y pilar dentro de la selección argentina de básquet que viene de ser subcampeona del mundo en China 2019, fue claro en su discurso y, sin levantar ninguna bandera política, le pidió unión al pueblo ante la crisis sanitaria que sacude al mundo a raíz de la pandemia del coronavirus.



El ex Houston Rockets y Brooklin Nets de la NBA actualmente se desempeña en el Olimpia Milano, club ubicado en Italia, uno de los sitios en el mundo más afectados por la pandemia. Ese país acumula más de 105 mil casos positivos de COVID-19 y un total de 12.428 fallecimientos (el país con mayor número de muertes).



Ante este panorama, Luifa expresó un claro mensaje en diálogo con Club 947, programa que se emite por Club Octubre Radio: “Esto es una oportunidad genial para dejar de lado toda esta pavada política. Hace una semana un amigo me empezó a tirar que “los K”, el otro “no, porque con Macri”. No, ya está, ya fue. Hoy Alberto Fernández es tu Ginóbili, es tu Messi, es tu Maradona. Somos todos hinchas que le vaya lo mejor posible. Y de (Giuseppe) Conte acá en Italia y de (Donald) Trump en Estados Unidos. No es momento para ponerse en estas banderas políticas".



En esa sintonía, agregó: “Estoy lejísimos de ser especialista en ninguno de los rubros. Creo que las medidas están buenas. Lo tomé como una cosa de decir buenísimo, hicieron las cosas un poco antes que los demás y da la sensación que la cosa va un poco más lenta que en otros lugares. Compararnos, por ejemplo, con China y Corea del Sur es imposible: ellos tienen un potencial y un músculo que no tenemos. Compararse con Estados Unidos tampoco porque tienen un perfil mucho más capitalista. Italia y España son dos países que tienen mucho para con lo que nosotros nos podamos comparar”.



“Si bien tenemos el diario del lunes, que ya sabemos lo que pasó en gran parte del mundo, también Italia y España tienen un potencial económico y cultural que nosotros no tenemos. Ahí se compensan un poco una cosa con la otra. Desde mi punto de vista pensar que nosotros, en una situación similar, nos va a ir mejor que a Italia o España, o Francia o Alemania, es no ser realista. Me parece que tenemos que esperar que pase algo parecido a lo que pasó en esa parte del mundo, con la ventaja de tener el diario del lunes, pero no el poderío económico”, añadió.



Por su puesto, la charla también giró en torno a la posibilidad de estar presente en los Juegos Olímpicos de Tokio, que a raíz de esta crisis sanitaria que sacude al mundo se aplazaron para el 2021 (del viernes 23 de julio al domingo 8 de agosto). Scola, en caso de participar, tendrá 41 años.



Al conocerse la nueva fecha del máximo certamen deportivo, Pamela Rocchetti, pareja del basquetbolista, dejó un mensaje en las redes sociales que sembró dudas con respecto al futuro de Luifa en la selección. “Game over (juego terminado)”, fue la frase que escribió en sus redes sociales.



“Es difícil sacar algo en limpio ahora. No había ni pensando en Tokio. Me da la sensación que mucha gente no toma la misma dimensión que yo. El hecho de estar pensando si alguien va a jugar o no un Juego Olímpico me parece desproporcionado. Hay muchas cosas más importantes en las que preocuparse. Es irrelevante saber si voy a estar o no”, explicó el surgido de Ferro.



Otro que puso en duda su participación en Tokio fue Sergio Hernández. Ante la consulta sobre si la presencia del entrenador será clave para tomar una decisión, afirmó: “El Oveja Hernández es todo. Si él no está, va a ser todo completamente diferente. Tomará la decisión que tenga que tomar y yo tomaré la que tenga que tomar. No voy a decirte que si él no está, no voy a los Juegos”.



Scola, en medio de este momento de incertidumbre, continúa entrenando, esperando que la situación cambie y pueda practicar junto al resto de sus compañeros de equipo: “A la mañana estoy ayudando a mis hijos con las tareas, después tengo un rato para hacer alguna otra cosa y a la tarde entreno una o dos horas”.