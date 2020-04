Demoraron a dos jóvenes por tener elementos de dudosa procedencia Miércoles, 01 de abril de 2020 Personal policial aprehendió a dos sujetos por no respetar la cuarentena. Además transportaban objetos que no pudieron justificar ni tenían los papeles de la moto en la cual se movilizaban.



Efectivos de la Comisaria Sexta Urbana demoraron a dos jóvenes que circulaban a bordo de una motocicleta en el pasaje Alem de esta Capital por no respetar la cuarentena. Ocurrió ayer martes 31 en horas de la noche.



Al momento de ser abordados por los uniformados, los dos muchachos, uno de 17 años y el otro de 26, no pudieron dar explicaciones fundadas de su circulación ni el motivo de por el cual se encontraban en el lugar. Tampoco tenían los papeles de la moto.



Al momento de requisar la baulera del rodado, los policías hallaron un estéreo con el frente desmontable, del cual al momento del procedimiento, no pudieron justificar la propiedad o la procedencia.



Por tal motivo, los demorados, juntamente con el rodado y el estéreo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente y trasladados a la citada Dependencia Policial, donde se se continúan con las diligencias y trámites respectivos, iniciándose la actuación sumarial del caso.