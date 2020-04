Este viernes atenderán a quienes no tienen tarjeta de débito Miércoles, 01 de abril de 2020 Desde el Banco de Corrientes informaron que el viernes 3 de abril abrirán sus puertas únicamente para la atención a jubilados y pensionados que cobren por ventanilla y no tengan la tarjeta de débito. La atención arrancará a partir de las 7 de la mañana.



Debido a los inconvenientes a la hora de percibir sus haberes, desde la entidad crediticia informaron que abrirán sus puertas el día VIERNES 3 DE ABRIL a partir de las 7 de la mañana y atenderán EXCLUSIVAMENTE a jubilados y pensionados que cobren por ventanilla y no tengan su tarjeta.



Indican que NO DEJARÁN INGRESAR a personas que no cumplan con dichos requisitos, puesto que buscan mantener la distancia por la pandemia.