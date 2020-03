El sorpresivo romance entre Carolina Amoroso y Diego Leuco

Martes, 31 de marzo de 2020

Rodrigo Lussich reveló que los periodistas de El Trece y TN están iniciando una relación. "Se mandan mensajes, se dicen cosas lindas", contó.



Rodrigo Lussich sorprendió al contar en “Los escandalones”, su sección en Intrusos (América), que nació el amor entre los periodistas de El Trece y TN Carolina Amoroso y Diego Leuco.



Como suele suceder en muchos ambientes de trabajo, el compartir largas jornadas laborales le abre la puerta a posibles romances entre compañeros. Según el flamante panelista de Intrusos, esto fue lo que sucedió entre las jóvenes promesas del periodismo, ambos con sus carreras en excelentes posiciones y mejores futuros.



"En el escalón número uno hablaremos de un periodista que no sólo está de moda, es muy bueno, es muy fachero, muy famoso y muy peludo”, comenzó diciendo Lussich sobre Leuco, quien conectó a otro nivel con su colega, a quien el ex Confrontados catalogó como "muy buena periodista y hermosa mujer".





Si bien Lussich evitó hablar de "noviazgo serio", sí afirmó que "acá hay amor". Y en tiempos de redes, los likes pueden ser tomados también como un guiño al inicio de una relación. Este sería el caso de Amoroso y Leuco, quienes se dedican varios "corazones" en Instagram.





"Se mandan mensajes de WhatsApp, se dicen cosas lindas... Si se vieron desnudos o no, es una apuesta que podemos hacer. Lo cierto es que nació el amor", concluyó Rodrigo.





Lo cierto es que ambos periodistas están solteros. El conductor de Telenoche, junto a María Laura Santillán, y Daniela Haissiner le pusieron fin a su relación en 2018 tras 4 años juntos. Tras su separación, a Leuco se lo relacionó a Sofía Morandi, aunque ambos lo desmintieron... a medias. Luego, el periodista conoció a Sofía Martínez, una productora de KZO que también trabaja para Net TV. Sin embargo, el hijo de Alfredo Leuco y la productora no llegaron a tener una relación "formal".



Carolina por su parte, hasta diciembre de 2019 estaba en pareja, aunque las malas lenguas dicen que ya no lo está.