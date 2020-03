En Misiones denuncian que sigue ingresando gente desde Brasil

Martes, 31 de marzo de 2020

Lo aseguró el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, quien apuntó al consulado argentino. “Estamos desprotegidos por el mal accionar de algunos”, señaló.





El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, denunció este martes que siguen ingresando personas al país a través de la frontera con Brasil​ en Foz de Iguazú, pese al decreto presidencial para frenar el crecimiento de cantidad de contagios por coronavirus. "Ayer hicieron ingresar entre 15 y 20 personas por Puerto Iguazú", denunció.





En este sentido, agregó: "Hay un decreto de cierre de fronteras y hay gente que hace avivadas, viene a Puerto Iguazú y logra por distintas maniobras pasar”.



En detalle, el gobernador relató de qué manera ocurren las irregularidades en la frontera: "En Foz de Iguazú llevan a al gente hasta el paso fronterizo, les hacen la salida de Brasil, se dan cuenta que Argentina está cerrada, vuelven y Brasil no los deja entrar”.



Sobre estas fallas, apuntó directamente al consulado argentino en Foz de Iguazú, que anticipó que va a denunciar en la justicia. "El cónsul en Foz de Iguazú sabe que la frontera está cerrada ¿Por qué no le da alojamiento ahí?".



En este sentido, lamentó que haya quienes "arruinen el esfuerzo" de toda la sociedad: “El misionero está cuidando mucho y aportando para que no ingrese gente desde Brasil. Estamos desprotegidos por el mal accionar de algunos”.



Además, contó que en la provincia hay dos casos positivos. “Una persona enferma con coronavirus en Puerto Iguazú que justamente transportaba gente hacia la Argentina”. consignó.



En declaraciones al programa Habrá Consecuencias de El Destape Radio, Herrera Ahuad aseguró: "Hay que denunciar que funcionarios de tercera o línea van en contra de la decisión presidencial".



Asimismo, afirmó: "Misiones fue una de las primeras provincias que decretó la emergencia sanitaria por dengue y por la posibilidad de coronavirus".



El mandatario resaltó el accionar del gobierno nacional frente al coronavirus y aseguró: "La emergencia sanitaria fue apoyada por los gobernadores y apoyamos también la extensión de la cuarentena. Eso permite preparar los sistemas sanitarios".



Sobre la iniciativa para que los políticos se bajen sus salarios, el misionero afirmó: "Cada provincia y la Nación tienen su particularidad. Siempre digo que la austeridad no tiene que darse en tiempos de crisis sino en forma de vida".



Herrera Ahuad reveló en este sentido que en diciembre en Misiones se congelaron los sueldos del gobernador, funcionarios ejecutivos, del poder legislativo provincial y el poder judicial. “La realidad no es la misma en todo el territorio sin embargo hemos decidido hacer el aporte de nuestros sueldos para la emergencia sanitaria que tiene la provincia”, consideró el misionero.