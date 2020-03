Ginés González García confirmó que la salida de la cuarentena será gradual

Martes, 31 de marzo de 2020

Un grupo de técnicos del Gobierno comenzó a analizar qué sectores podrán regresar antes a la actividad





El ministro de Salud, Ginés González García, contestó las críticas a una presunta subestimación del gobierno argentino a la pandemia de coronavirus y rechazó haber dicho que el virus no llegaría nunca al país.



En diálogo con Luis Novaresio en radio La Red, el funcionario recordó: “Hace algunos meses, usted me preguntó por un caso en Brasil y yo dije que no había ninguna posibilidad de que esto ingresara a la Argentina salvo que fuera importado... Cortaron ese fragmento y dicen que yo dije algo que nunca dije”.



González García dijo sentirse orgulloso por la forma que reaccionaron los argentinos a la cuarentena total dispuesta por el presidente Alberto Fernández aunque reconoció que en algunos barrios pobres es muy difícil pedirles a las familias que se queden dentro de sus casas porque viven hacinadas, en situación de fragilidad.



“El aislamiento barrial significa eso. Todos sabemos que en las villas se vive mucho en la calle y es muy difícil decirle a alguien que tiene una vivienda insuficiente que cumpla algo que es incumplible”, aseguró.





En línea con los dichos del presidente Alberto Fernández, el ministro dijo que la cantidad de contagios y muertes se encuentran por debajo de las proyecciones oficiales, aunque reconoció que todavía es prematuro para evaluar la efectividad de las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno.



El funcionario confirmó que la salida de la cuarentena será gradual. “Uno no puede salir de un día para el otro como si nada hubiese pasado y tampoco podemos tener paralizada a una sociedad en términos absolutos, así que cuando salgamos lo haremos gradualmente”, aseguró.



En ese proceso, habrá cuidados especiales para los adultos mayores, las víctimas predilectas del virus chino. De hecho, ya hay funcionarios del Ministerio de Salud trabajando en un esquema para habilitar a partir del 13 de abril el funcionamiento de ciertos sectores donde se desempeñan personas más jóvenes. “Mi obsesión ahora es ver cómo proteger a los grupos de riesgo”, resaltó.



De acuerdo a los últimos datos oficiales, en la Argentina se registraron 966 casos positivos de COVID-19, de los cuales 26 fallecieron. El 50,6% de esos casos son importados. El resto del universo se divide entre los contactos estrechos y la circulación local del virus.



Del total de casos (966), el 42,5% son mujeres y el 57,5% son hombres. El total de altas es de 240 -228 transitorias y 12 definitivas-. El número de casos descartados (por laboratorio y por criterio clínico/epidemiológico) hasta ayer fue de 3877.



Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 44 años.



Esta mañana, las autoridades anunciaron un cambio en la definición de caso sospechoso. En la práctica, esto significa que se realizarán tests a más personas con síntomas vinculados al COVID-19.