Rechazan rebajar los sueldos de los jugadores del fútbol argentino

Martes, 31 de marzo de 2020

El Secretario General de Futbolistas Agremiados, Sergio Marchi, acusó a "algunos dirigentes" de usar la situación para justificar malas gestiones.





El Secretario General de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, afirmó el lunes que se opone de manera terminante a cualquier tipo de rebaja salarial para los jugadores, pese a que la actividad está paralizada por la pandemia de coronavirus.



"Algunos dirigentes están buscando excusas a una mala gestión o a un comportamiento equivocado a la hora de hacer el presupuesto", manifestó Marchi en diálogo con radio La Red.



En ese sentido, el dirigente gremial indicó: "Existen cerca de 4000 contratos profesionales en todas las categorías del fútbol argentino, fútbol femenino y del Interior. Solo 960 son jugadores de Primera División, después hay casi 30.000 trabajadores, entre árbitros, utileros y demás (sueldos) que deben cumplirse".



"Hay que acompañar el tema de la salud. Hemos leído contrato por contrato, hasta las particularidades y observaciones que tienen, para tener un panorama desde lo legal y económico", enfatizó el ex jugador de San Lorenzo y Gimnasia y Esgrima La Plata, entre otros.



Para Marchi, con la paralización de la actividad aparecieron "las miserias del fútbol" y en ese sentido comentó que el mismo día que fue a la Casa de Gobierno "algunas personas empezaron a buscar excusas para no pagar contratos y no se puede culpar a la pandemia".



Marchi reconoció que lo que está sucediendo con el coronavirus en el fútbol tendrá "un impacto" colateral, pero agregó que "es un bache que puede pasar". "Estamos a la altura de sobrepasar este bache que nos toca vivir. En 2016 tuvimos un conflicto el 3 de enero y el torneo comenzó a finales de marzo. Estuvimos en un impasse porque los clubes no pagaban más o menos hacía cuatro meses y lo pudimos resolver", recordó.



Más allá de criticar a algunos dirigentes, de los cuales no dio nombres, destacó a instituciones que tienen "una muy buena administración y los futbolistas están al día". "Es fundamental respetar el sueldo de los jugadores. Hablo tres veces al día con la gente de AFA y estamos muy informados de los detalles de cada contrato", agregó.



Además, destacó el hecho de que el Gobierno nacional actuó de manera rápida ante la pandemia y resaltó que no hubo ningún futbolista del medio local que contrajera la enfermedad, como sí sucedió en otras ligas.



"El parate del fútbol era sólo un mes y medio porque ya estaba estipulado que a mediados de mayo terminaba la temporada", puntualizó Marchi sobre el pago hecho por la televisación en marzo y que se extenderá en abril.