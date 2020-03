Los billetes de $5 podrán cambiarse hasta el 29 de mayo Lunes, 30 de marzo de 2020 La medida del Banco Central estaba vigente hasta el 31 de marzo. No habilita a utilizarlos en comercios.

El Banco Central de la República Argentina decidió extender hasta el 29 de mayo el plazo para cambiar los billetes de $5. Esta disposición, que vencía el 31 de marzo, fue modificada debido a que las entidades bancarias se encuentran cerradas por la cuarentena por el coronavirus.



Para realizar el depósito o el cambio, las personas deben ir hasta la caja del banco, por lo que deberán esperar hasta que se levante la cuarentena. Los cajeros automáticos ya no aceptan billetes de dicha denominación.



Vale aclarar que esta disposición del BCRA no habilita a utilizar los billetes de $5 en comercios. Sólo rige para depositarlos o cambiarlos en entidades bancarias.



La disposición del Banco Central sobre los billetes de $5



Prorrogar los plazos establecidos por Comunicación “A” 6877, disponiendo que:



6.1. Las entidades financieras deberán recibir hasta el 29.05.2020 los ejemplares presentados por el público a los fines de su canje o acreditación en cuenta y deberán depositar dichos billetes en calidad de deteriorados en sede del Banco Central hasta el 31.08.2020.



6.2. Reconocer hasta el 31.08.2020 la condición de moneda de curso legal de los billetes de $ 5 que depositen las entidades financieras en sede de esta Institución.