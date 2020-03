“El fútbol pasó a un cuarto o quinto plano”, dijo el presidente de la AFA Lunes, 30 de marzo de 2020 Claudio Tapia indicó que en estos tiempos de la pandemia del coronavirus los dirigentes tienen que cumplir “un rol más social que deportivo” para colaborar con la emergencia sanitaria, y que por lo tanto no son tiempos de discutir sobre ascensos y descensos.



El presidente de la AFA, Claudio Tapia, aseguró ayer que el fútbol pasó “a un cuarto o quinto plano” ante la pandemia de coronavirus e indicó que los dirigentes tienen “un rol más social que deportivo” para colaborar en caso de una emergencia sanitaria.



“Hoy el fútbol pasó a un cuarto o quinto plano. Los dirigentes cumplimos un rol más social que deportivo. La preocupación de todos es combatir esta pandemia. Esto le puede pasar a cualquiera. Nos gusta vivir la vida, disfrutar lo que hacemos, y tenemos que comprometernos más”, manifestó Tapia a Canal 26.



Tapia señaló en forma enfática que “no es el momento para picardías”, en alusión a una discusión sobre descensos o ascensos en el fútbol argentino, mientras el país atraviesa una cuarentena por el coronavirus.

“Tenemos que pensar en ayudar, que los clubes estén a disposición.



Después veremos cómo se juega, cómo terminarán los torneos, porque el pueblo está padeciendo la enfermedad, el miedo. Esta tiene que ser nuestra preocupación, los descensos, ascensos y lo demás pasa a un cuarto o quinto plano. Tenemos que dar mensajes claros. Habrá tiempo cuando ruede la pelota”, indicó el titular de la AFA.



En ese sentido, el ex presidente de Barracas Central afirmó que el predio de la AFA está “preparado” para ayudar en una eventual emergencia sanitaria con camas, colchones, sábanas, alcohol en gel, guantes y demás elementos, a disposición de las autoridades.



Tapia apuntó que la AFA trabaja para “garantizar los ingresos” de los trabajadores con un “plan puntual” sobre cada institución.



“Hay más de 35 mil trabajadores blanqueados entre todos los clubes, entre juveniles, femenino, Futsal, los administrativos. Veremos de qué manera se sale. AFA tiene 1.060 empleados, entre ellos los árbitros, y afrontamos los sueldos y cargas impositivas que equivalen mucha plata”, señaló “Chiqui” Tapia.



“El viernes hice una videoconferencia con uno de los sponsors importantes (Adidas) y nos contaron de la dificultad económica la viven a manera mundial. AFA percibe cuatro pagos anuales y el pago tiene que ser a mediados de abril. Nos decían de recibirlo desglosado. Eso le pasa a la AFA, imaginen los clubes”, agregó.



El presidente de la AFA no estableció contacto aún con Lionel Messi ni Sergio Agüero. Sí con otros jugadores como Germán Pezzella, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul.



En ese orden, confirmó el diálogo con el presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, cuando falleció el mítico e histórico arquero Amadeo Carrizo. Tapia cumplió ayer tres años al frente de la AFA y su balance fue el siguiente: “Logramos que todo el fútbol argentino esté bajo la AFA.



Que todos trabajen juntos, de conformar una lista para la AFA, otra para la Liga Profesional, todos representados y trabajando, es el mejor balance”.



Por último, señaló que al Presidente Alberto Fernández le tocó “un momento muy difícil”, y con un dejo de humor expresó lo siguiente: “Le doy las dos copas (las obtenidas en 1978 y 1986) a Alberto si salimos de esta situación”.