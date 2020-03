Messi anunció que se rebajará el salario un 70% junto a sus compañeros

Lunes, 30 de marzo de 2020

A través de un comunicado que luego fue replicado por sus compañeros, el capitán explicó que los futbolistas harán una rebaja en sus sueldos para que los empleados de la institución puedan cobrar la totalidad de sus haberes durante el cese de actividades por la pandemia





Los futbolistas del Barcelona anunciaron este lunes que harán una significativa rebaja en sus salarios para que los empleados del club puedan cobrar la totalidad de sus haberes durante el cese de actividades impuesto por la cuarentena preventiva ante la pandemia de coronavirus.



Con un comunicado publicado en sus respectivas cuentas en redes sociales, los jugadores detallaron que reducirán sus sueldos en un 70 por ciento con el objetivo de que ese dinero pueda ser destinado a los trabajadores de la institución. También realizarán aportes extra con el mismo fin.



El capitán Lionel Messi fue el primero en comunicar la decisión a través de su cuenta de Instagram y luego lo siguieron el resto de sus compañeros. Uno de los pocos que, hasta el momento, no ha publicado nada al respecto es Gerard Piqué.



“Antes que nada, queremos aclarar que nuestra voluntad siempre ha sido aplicar una baja del sueldo que percibimos porque entendemos perfectamente que se trata de una situación excepcional y somos los primeros que SIEMPRE hemos ayudado al club cuando se nos ha pedido”, explican, con un uso de mayúsculas que tiende a recalcar la buena voluntad habitual de los futbolistas.



Más allá de esta decisión, el escrito también revela un conflicto interno entre los integrantes del plantel profesional y la dirigencia del Barcelona. Lionel Messi, Luis Suárez, Arturo Vidal y compañía denunciaron “presiones” para realizar esta acción, la cual aseguran ya estaba tomada de antemano.



“No deja de sorprendernos que desde dentro del club hubiera quien tratara de ponernos bajo la lupa e intentara sumarnos presión para hacer algo que nosotros siempre tuvimos en claro que haríamos”, sostienen los jugadores.



Días atrás, la junta directiva del Barcelona había anunciado que bajaría los sueldos “de todos los estamentos del club”. La medida apuntaba a “evitar pérdidas millonarias por la paralización de las competiciones deportivas, especialmente del fútbol, cuya fecha de reinicio es un misterio”. Sin embargo, los directivos no habían dado mayores detalles respecto de en qué porcentaje se reducirían los salarios y si afectaría del mismo modo a todos los integrantes del plantel masculino de fútbol.



La prensa catalana dejó entrever que la propuesta del club a los jugadores originalmente había sido de una reducción del 70% (sin alcanzar a las primas ni otros adicionales) y que esto había generado una división en el vestuario ya que no todos los integrantes del plantel estaban de acuerdo. La negativa de Piqué a publicar el comunicado -como lo hicieron el resto de sus compañeros- abre el interrogante respecto de si estas diferencias fueron saldadas o no.



Tanto Barcelona como Messi ya habían emprendido otras medidas solidarias ante la crisis desatada por la pandemia del coronavirus. El club puso sus instalaciones al servicio del Departamento de Salud del gobierno regional catalán y, además, lanzó un programa para hacer un seguimiento de los socios mayores de 80 años, que son una de las poblaciones de mayor riesgo de la epidemia. El rosarino, por su parte, donó un millón de euros para el Hospital Clínic de Barcelona y otro centro médico de la Argentina