Cadetes de la Policía de Corrientes repartirán a domicilio tarjetas de Débito

Lunes, 30 de marzo de 2020

A partir de mañana 30 del corriente, las tarjetas de Débito del Banco de Corrientes, que fueron solicitadas por los canales alternativos, en una acción conjunta de los ministerios Secretaria General y Seguridad, con la entidad bancaria, ante la crisis sanitaria que se vive en todo el país y la vigencia de la cuarentena que también afecta el normal funcionamiento de los bancos, decidieron distribuir a domicilio las mismas, para lo cual estarán afectados los Cadetes de la fuerza policial de la Provincia.





Las tarjetas de débitos del Banco de Corrientes, solicitadas telefónicamente serán distribuidas a domicilio desde mañana, por los cadetes de la Policía de Corrientes, con lo que se brindará una solución a aquellos que perciben sus haberes y beneficios a través de la mencionada entidad bancaria, y que aún no pudieron acceder a este fundamental instrumento para operar en los cajeros automáticos



La medida fue adoptada por el Gobierno de la Provincia y el Banco de Corrientes, a través de la Secretaria General de Gobierno y de Seguridad respectivamente, en lo que constituye una trascendente acción en pos de dar una respuesta a un importante sector de la población, que ante la emergencia sanitaria no puede acceder a sus recursos, dado la vigencia de la cuarentena que impide la apertura de las entidades bancarias.



El sistema de logística de entrega de las tarjetas estará supervisada y coordinada por el Jefe de la Policía Félix Barboza, la Directora de la Escuela de Cadetes Lilian Ayala, los funcionarios del Banco de Corrientes Carlos Lascurain y Agustín Migoya, de esta forma, no solo se busca llevar tranquilidad a este sector de la población, sino que también se reduce la circulación de personas por la ciudad, dado que se suprime uno de los trámites que mayores movilizaciones genera entre los habitantes.