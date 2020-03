Mañana martes 31 no habrá recolección en Capital Lunes, 30 de marzo de 2020 El servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad el lunes, y el martes no habrá servicio por el feriado nacional, por lo que se solicita a la población no sacar los residuos ese día.





Cabe recordar que el servicio de recolección diferenciada en los barrios Los Profesionales y Juan de Vera están suspendidos, y los puntos verdes cerrados.