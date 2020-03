Jorge Capitanich se hizo un doble testeo de coronavirus y le dio negativo

Lunes, 30 de marzo de 2020

Tras su contacto directo con Nancy Trejo, la directora del Hospital Perrando que fue diagnosticada con Covid-19, el gobernador de Chaco se sometió a la prueba. Con 69 contagios y 4 muertes, la provincia se posiciona como la segunda con más casos en todo el país





Al día de la fecha, Chaco es la segunda provincia con más casos de coronavirus. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud de la Nación, la cantidad de casos de contagios suma 69 y las muertes ya son 4. En medio de la paranoia social, y luego de que se lo viera junto a Nancy Trejo, la directora del Hospital Perrando que fue diagnosticada con COVID-19, los rumores acerca de la posibilidad de que Jorge Capitanich estuviera infectado se hicieron cada vez más fuertes.



En ese contexto, el Gobernador de Chaco se sometió a un hisopado que dio negativo. “Si bien no tenía síntomas, decidió hacerlo por prevención y demanda social”, explicaron a Infobae desde su entorno. Un dato no menor: Jorge Capitanich no se realizó uno sino dos estudios. Lo hizo en el Laboratorio Central de la Provincia y los resultados dieron negativo. “Mientras estuvo cerca de otras personas, como puede haber sido la doctora Nancy Trejo, el primer mandatario provincial cumplió con el protocolo: mantuvo distancia social, se higienizó las manos y en todas sus reuniones se usó alcohol en gel”, agregaron.



El primer mandatario provincial no fue el único que se sometió a los estudios. Varios funcionarios chaqueños también lo hicieron, entre ellos, la Ministra de Salud de la provincia, Paola Andrea Benítez, que también estuvo cerca de la doctora Trejo.



Luego de que el Presiente Alberto Fernández decretó “el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, el Gobernado de Chaco Jorge Capitanich reforzó el mensaje a los habitantes de su provincia. “Pedimos a las familias que permanezcan en sus hogares y eviten salir a la vía pública. Es importante que generemos conciencia colectiva respecto al aislamiento para cuidarnos entre todos”, sostuvo vía Twitter.



Mientras los chaqueños se acuartelaban sus casas, el funcionario se mostró muy activo y trabajando en conjunto con profesionales de la salud para combatir el COVID-19. Tan es así que, el pasado 21 de marzo, se lo vio recorriendo distintas instituciones sanitarias, entre ellas, el Hospital Perrando, junto a la Ministra de Salud de la provincia, Paola Andrea Benítez y a Nancy Trejo, la directora del hospital.



“Estuvimos verificando la obra de construcción del nuevo Hospital Modular, al cual se le destinará 80 camas con provisión de tecnología, insumos y medicamentos con recursos humanos de primera calidad para atender a los pacientes internados por Coronavirus. Controlamos los stock de medicamentos e insumos hospitalarios para que haya almacenamiento y stock en los hospitales, aquí y en el interior de la provincia. Estamos trabajando para que todos los chaqueños y chaqueñas se encuentren en mejores condiciones. Les pedimos a todos y a todas que se queden en sus casas, con sus familias, para evitar que el virus se siga expandiendo”, sostuvo Capitanich.



Una semana más tarde, se confirmó la peor noticia: Nancy Trejo, quien estuvo en contacto directo con Jorge Capitanich, así como también con pacientes y personal del Perrando estaba infectada con COVID-19.



La gravedad de esta noticia es directamente proporcional a la importancia que tiene ese hospital público de Resistencia, el más importante de la provincia, por tamaño y relevancia. Según confirmaron fuentes del gobierno provincial a Infobae, la doctora Trejo se encuentra aislada en su casa y en buen estado de salud. “Está asistida a nivel ambulatorio y apenas sintió malestar se aisló, tal como ocurrió con todos los trabajadores del hospital que dieron positivo”, precisaron a este medio.



Por lo pronto, se espera que mañana entre las 10 y las 11, la provincia de Chaco emita un comunicado para explicar y blanquear el estado de salud del Gobernador, que tantas dudas ha generado entre los chaqueños.