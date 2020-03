Confirman que no existe circulación viral en el Hospital Vidal Lunes, 30 de marzo de 2020 El director ejecutivo del Hospital José Ramón Vidal, doctor Horacio Sotelo, confirmó que parte del personal de la institución (22 en total) que mantuvo contacto con la médica que presta servicios en la Unidad de Terapia Intensiva y que contrajo Coronavirus durante una actividad laboral en el Hospital Julio C. Perrando de Resistencia, fueron sometidos a los respectivos testeos, los que dieron negativos, por lo tanto ninguno se vio afectado por el virus del COVID 19. De esa forma, no hay circulación viral en el nosocomio, que es lo más importante.



Se trata de 22 profesionales del área de Epidemiologia e Infectología, a quienes se les realizaron los hisopados correspondientes y “está madrugada recibimos los resultados, que dieron todos negativos”, manifestó Sotelo en declaraciones radiales, trayendo tranquilidad ante la problemática suscitada.



Sobre la profesional que dio positivo de Coronavirus, Sotelo informó que se desempeña en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Vidal y transitaba una actividad laboral formativa en un área similar del Hospital Julio C. Perrando de Resistencia y remarcó que la idea del centro asistencial correntino era “retirarle la rotación para que quede en Corrientes, con la intención de evitar lo que finalmente sucedió”.



Sotelo además señaló que hubo una “negativa para adelantar la terminación de la práctica en Chaco y también en los pagos de guardias con la médica por parte del Hospital Perrando” y puso de relieve que la misma se “sometió a la cuarentena en base a los protocolos de rigor, en su domicilio junto a la familia” y posteriormente llegó la confirmación de que era portadora asintomática del Coronavirus.



Asimismo, Sotelo aclaró que actualmente “no existe circulación viral en el Hospital Vidal” y adelantó que la facultativa, en los próximos días será sometida a un nuevo test, para determinar, en caso de ser negativo, si puede retornar a la función o si deberá seguir con dos semanas más de aislamiento en caso de confirmarse el positivo.



En tanto, el responsable ejecutivo del Vidal, pidió responsabilidad, prudencia y mesura en el uso de las redes sociales, ya que las informaciones falsas y los agravios que circulan, perjudican no sólo a las personas, sino a las instituciones en general.