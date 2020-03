Ya hay casi cuatro millones de inscriptos para la ayuda de $10.000

Domingo, 29 de marzo de 2020

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en base a datos relevados hasta la media mañana, precisó que hoy se inscribieron 1.878.891 personas, que se suman a 1.953.113 anotados hasta la medianoche del viernes.



Los preinscriptos en el registro para poder cobrar los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dispuesto por el Gobierno, sumaban a media tarde de un total de 3.832.004 personas desde que ayer se puso en marcha.



Hoy se pueden inscribir los interesados con números de documentos terminados en 2 y 3; el domingo los finalizados en 4 y 5; el lunes 30 los que terminen en 6 y 7; y el martes 31 en 8 y 9.



El trámite es completamente digital y gratuito en la página web de la Anses, donde deberán completar un trámite con los datos personales y establecer una cuenta bancaria (CBU) para el cobro.



En ese sentido, el director ejecutivo de la Anses, Alejandro Vanoli, anunció hoy que el organismo presentará una denuncia penal contra quienes quieren lucrar con el IFE.



"El lunes presentaremos una denuncia penal contra quienes hemos detectado queriendo lucrar con la necesidad de la gente, pretendiendo cobrar por un trámite gratuito como el acceso al Ingreso Familiar de Emergencia", publicó hoy Vanoli en Twitter.



Previamente, el titular de la Anses había recordado que "todos los trámites y consultas de la seguridad social son absolutamente gratuitos y no necesitan gestores".



"Es lo mismo qué pasó con la tarjeta alimentaria, que detectamos casos en Salta y en provincia de Buenos Aires carteles y promoción vía internet de cobros por la gestión", explicaron a Télam desde el organismo.



El bono extraordinario -que comenzará a ser abonado alrededor del 15 de abril- será único por familia y corresponderá a trabajadores informales, de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B que sean argentinos nativos o naturalizados o residentes, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años, y de entre 18 y 65 años.



A su vez, podrán contar con la asignación, siempre que no haya en el núcleo familiar otra persona con un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; los monotributistas de la categoría C o superior o del régimen de autónomos de una prestación de desempleo o de jubilaciones.



Además, el IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar, quienes no necesitarán realizar el trámite debido a que el monto se le acreditará de manera automática.



Ante la importante cantidad de preinscriptos, Vanoli aclaró que la Anses y la AFIP harán "todos los cruces de información para que el IFE llegue a quienes lo necesitan y a quienes se definió en la normativa".