Mar del Plata: encontraron el cuerpo de Claudia Repetto

Sábado, 28 de marzo de 2020

Estaba a metros de donde la Policía había hallado una pala perteneciente a Ricardo Rodríguez. El hombre confesó el crimen.





Encontraron el cuerpo de Claudia Repetto, la mujer que estaba desaparecida en Mar del Plata desde el domingo 1° de marzo. Fuentes de la investigación lo confirmaron a TN.com.ar. Ricardo Rodríguez, su expareja, está detenido desde el viernes a la noche, cuando familiares de la víctima lo interceptaron a 800 metros de su casa. Habría confesado ser el autor del crimen.



Este sábado por la mañana el fiscal Fernando Castro se trasladó hasta la zona conocida como "Los Acantilados", en las inmediaciones de la ruta 11, donde se realizó un nuevo rastrillaje. Allí hallaron el cuerpo de Repetto, a 20 metros de donde ya se había encontrado una pala que le había prestado un vecino a Rodríguez a fines del año pasado.



"Discutimos. Algo me pasó por dentro", dijo el acusado del femicidio ante la Justicia, según confiaron fuentes de la investigación a este medio. El hombre habría indicado dónde estaba el cuerpo de Repetto.



Claudia, de 54 años, fue vista por última vez el domingo 1° de marzo. Su familia denunció su desaparición la mañana siguiente en la Comisaría 3ª, después de que la mujer no se presentara a su trabajo en un hotel del centro marplatense. Casi en simultáneo se activó la búsqueda de Rodríguez, su expareja, que vivía en una casa lindera a la de ella y se fue del lugar con sus pertenencias en la madrugada del lunes 2.







Desde entonces, la Policía desplegó un operativo para dar con el paradero de Repetto y su expareja, sospechoso de su desaparición desde el primer momento. Tras cuatro días de búsqueda, oficiales encontraron una pala en un pastizal en la zona del barrio Los Acantilados, a metros de donde este sábado finalmente localizaron el cuerpo de la víctima.



La Policía también tenía la pista del carnet de la obra social de Repetto, que había aparecido en una pila de basura en Punta Mogotes, por lo que en los días posteriores se intensificó la búsqueda en esa zona.



Este viernes los hijos de la mujer atraparon a Rodríguez a 800 metros de su casa, lindera a la de la víctima. El hombre quedó en evidencia el domingo pasado, cuando las cámaras de seguridad lo captaron caminando por las calles vacías en medio de la cuarentena.



"Es una vergüenza que lo hayan detenido los hijos, esta persona estaba en una bicicleta y la policía no hizo nada para atraparlo; es una burla", aseguró la abogada de la familia.



La Policía bonaerense lo capturó cerca de la avenida Vértiz y Edison. El fiscal Fernando Castro, que recaratuló la causa el miércoles pasado y acusó al hombre de femicido, fue notificado de inmediato de la captura.