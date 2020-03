“Gallardo me cumplió el sueño de jugar en River” Sábado, 28 de marzo de 2020 El volante de River Plate Enzo Pérez hizo un reconocimiento al entrenador, Marcelo Gallardo, porque fue el que le “cumplió el sueño de jugar” en el club del que es hincha y porque a los 34 años le sigue “sacando cosas como futbolista”.



“También está en uno seguir creciendo y aprendiendo, pero sé lo mucho que le debo a Gallardo, porque siempre me ayudó para que mi nivel futbolístico siga en ascenso”, destacó el mendocino.

“Me acuerdo de la primera charla que tuve con él, en la que le dijo al grupo que estaba en esa pretemporada, que él no se casaba con nadie y que no le importaban los nombres, sino el equipo. Y eso lo demostró con el tiempo”, enfatizó.

Posteriormente y ya en referencia a la Copa Libertadores perdida en la final ante Flamengo a fines del año pasado, cuando ganando 1 a 0 los brasileños lo terminaron dando vuelta 2-1 en los tres minutos finales, en vez de lamentarse Pérez se mostró orgulloso de su equipo.

“Se perdió una final y cada uno tiene su forma de pensar sobre cómo se perdió, por qué no se cerró el partido o no hicimos tiempo. Fue una derrota dura, pero se perdió siendo River. Yendo para adelante. En busca de más. River es no quedarse o ser conformista con lo que se logró, sino redoblar la apuesta para ir por más objetivos”, defendió su idea el volante riverplatense.

“Después, con el diario del lunes se sacan un montón de conclusiones, pero nos miramos todos a la cara y coincidimos en que dejamos todo. Son cosas del fútbol. Flamengo también se lo merecía porque hizo una gran Libertadores. Les tocó a ellos como a nosotros el año anterior”, puntualizó.

Respecto a la final del 2018 ante Boca Juniors en Madrid, con victoria por 3-1 en el alargue, Pérez recordó: “Se me vienen muchas imágenes de aquel partido, como las horas previas, levantar la copa. Tuve la suerte de que mi familia estuviera ahí. El momento máximo es cuando se levanta el trofeo. Haberlo logrado es algo muy lindo, porque va a quedar en el recuerdo de cada uno de los que estuvimos ahí”, sostuvo.

“La verdad que la Libertadores es muy especial. A mí me tocó ganarla dos veces con diferentes equipos y ambas fueron muy emotivas. Es muy linda por todo lo que se vive. Todos los logros deportivos a nivel personal son importantes, pero la Libertadores es lo máximo para los equipos que lo logran”, argumentó.

Y sobre esa rivalidad con Boca tuvo una especial visión de la actitud que asumió él y sus compañeros antes de la final de ida del 2018 jugada en la Bombonera, que concluyó igualada 2-2. “Salimos a la cancha y nos pusimos a mirar a los hinchas de Boca, pero no fue por nada especial. Se dio eso de entrar y mirarlos. Pero sin ningún tipo de reacción, ni hacer algún gesto particular. Era entrar y mirar nada más. Mirarlos a los ojos como ellos también te miran, porque sabíamos lo que se iba a vivir”, finalizó.