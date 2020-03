Braillard Poccard y senadores nacionales de Cambiemos donan parte de sus dietas

Domingo, 29 de marzo de 2020

El legislador por Corrientes confirmó que cada uno de los que conforman el bloque opositor en el Congreso acordó ayudar en su provincia. La medida se oficializó ayer a través de una nota que los senadores remitieron a las autoridades del Congreso.





Los senadores del interbloque de Cambiemos anunciaron ayer que donarán parte de sus dietas a instituciones de bien público y del sector privado que se dediquen a atender los efectos de la pandemia de coronavirus en sus respectivas provincias.



El senador por Corrientes, Pedro Braillard Poccard, confirmó que “cada legislador hará la donación para la institución de su provincia que más necesite”.



“Cada uno conoce la realidad de sus provincias, por eso decidimos dejar a consideración de cada legislador el destino de la ayuda. No tenía sentido hacer un fondo con asistencia general para el país, ya que la realidad es distinta en cada provincia”, explicó.



Sobre el destino de su ayuda, Braillard Poccard dijo: “Junto al Partido Popular estamos colaborando con varios clubes de abuelos. Conformamos una red de voluntarios para intentar solucionar los inconvenientes de los adultos mayores que van desde medicamentos hasta realizarles mandados”.



Contó también que “mediante la colaboración de los profesores se les envía rutinas para pasar la cuarentena”.



Reconoció que trabajan de esta manera desde hace un tiempo. “No lo difundimos para que no crean que lo hacemos con otra intención que no sea ayudar”.



Sobre las medidas que encara el Gobierno provincial respecto a la emergencia sanitaria, el senador nacional dijo: “Hacemos llegar todos nuestros aportes. Sé que Gustavo Valdés está haciendo muy bien las cosas y sé que desde el Gobierno nacional también saben que Corrientes está haciendo bien las cosas. Lo sé por contacto con referentes nacionales”.

Los legisladores comunicaron su decisión en una nota enviada esta tarde a la secretaria administrativa del Senado, María Luz Alonso, que lleva la firma del jefe de la bancada opositora, el radical Luis Naidenoff.

“Me dirijo a usted con objeto de comunicarle que los senadores integrantes del Interbloque Juntos por el Cambio, hemos decidido donar parte de las dietas que nos corresponden a instituciones públicas o privadas de bien común de nuestras respectivas provincias”, comienza el texto al que accedió este medio.

En la misiva, los senadores indican que cada miembro del interbloque “le hará llegar una comunicación especificando a qué cuenta o cuentas se deberá depositar el porcentaje de la donación en los casos en que la misma no la realice de forma directa cada legislador”.

El senador de Cambiemos por La Pampa, Juan Carlos Marino, había anunciado la semana pasada la donación de su sueldo en forma individual pero ahora se sumaron a la iniciativa todos los integrantes del espacio en la Cámara alta, en una decisión conjunta para paliar los efectos de la pandemia en el país.

(AG)