Horóscopo para hoy 27 de marzo 2020 Viernes, 27 de marzo de 2020



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Período favorable para estudios o contacto con instituciones culturales o educativas. Buen mes para estudiantes y profesores.



Amor: La relación con tu pareja se está tambaleando porque aún no le pones la atención suficiente. Busca aumentar la comunicación.



Riqueza: Buen momento para hacer inversiones y planificar el futuro. Puedes sacar beneficios de tu habilidad para hacer negocios.



Bienestar: Un enfoque positivo puede hacer maravillas, te sacará fuera del torbellino en que te has visto envuelto y te demostrará que todo reside en la mente.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Comenzarás una frenética carrera contra el tiempo tratando de cumplir con ciertas obligaciones que dejaste postergadas.



Amor: El no darle la cabida suficiente en tu vida al amor te ha sumido en la más intensa soledad. No temas cambiar tus hábitos.



Riqueza: No te permitas flaquear ante la presión en el ambiente laboral. Eres capaz de alcanzar cada meta que te propongas.



Bienestar: Evita cumplir con tus obligaciones con la actitud equivocada en tu mente. Si tienes que hacer algo indefectiblemente, al menos disfrútalo.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Los profesionales serán favorecidos, aunque más en el plano intelectual que económico. Lima asperezas con quienes decidan.



Amor: Aquellas parejas que están juntas desde hace poco tiempo, concretarán con felicidad. Y los antiguos amores persistirán.



Riqueza: Es probable que las tareas a realizar sean nuevas, pero este cambio de funciones te traerá estabilidad económica.



Bienestar: Cuídate de las decisiones precipitadas porque te causarán bastantes dolores de cabeza. Te conviene apelar a tu intuición y a esa voz interior que nunca falla.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Las emociones fuertes te quitarán energías físicas. Algunas actitudes agresivas desconcertarán a quienes te conocen.



Amor: El romance y la pasión no faltarán a la cita. Una atracción fatal te obsesiona, pero ten cuidado de no pasarte de la raya.



Riqueza: Posibles asuntos fiscales, de deudas o cobros. Ten cuidado si manejas dinero ajeno y, sobre todo, en lo que respecta a préstamos.



Bienestar: Recuerda que vivir eternamente en tensión perjudica a tu salud. Ojo con los arrebatos, es mejor tomarse las cosas con calma.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Ciertos inconvenientes que yacían ocultos en la pareja saldrán a la luz hoy. Deberás ser cuidadoso en la forma de tratarlos.



Amor: No dudes en hacer participe a tu pareja en las decisiones a tomar en tu ambiente laboral. Escucha sus consejos.



Riqueza: No pretendas el éxito instantáneo en un cargo recién adquirido. Es necesario que desarrolles tus habilidades con el tiempo.



Bienestar: Protege a tu pareja de las acciones interesadas de tus familiares. Recuerda que eres responsable por su bienestar por sobre todas las cosas.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Te verás forzado a cambiar tus concepciones sobre ciertos aspectos de tu vida. Esto provocará replanteos profundos en ella.



Amor: No prometas amor eterno cuando no estas dispuesto a otorgarlo. Se cuidadoso con los sentimientos de los que te rodean.



Riqueza: No dejes que las tensiones que te generan las presiones en el trabajo afecten tu humor fuera del ámbito laboral.



Bienestar: No podrás satisfacer las necesidades de todos los que te rodean todo el tiempo. Aprende a no dejarte a ti mismo para el ultimo lugar.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Toma medidas prácticas para reparar errores cometidos anteriormente. Buenas noticias sobre un examen de salud.



Amor: Si no estás en pareja tendrás encuentros amorosos fogosos, pero si quieren asfixiarte podrían hacerlo tranquilamente.



Riqueza: Solucionarás tus problemas, te verás libre de restricciones económicas que han angustiado tu vida, tranquilidad y actividades.



Bienestar: Debes recuperar energías, reforzar puntos débiles en la pareja, corregir errores o adoptar medidas económicas que te hagan retroceder.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Atraerás a muchas personas que tratarán de imitarte. Grandes satisfacciones gracias a un cambio favorable de actividades.



Amor: Si has tenido un largo noviazgo romperás la relación si descubres que ya no existe la pasión. Habrá flechazos en tu corazón.



Riqueza: Elogios por el rendimiento en tu trabajo. Indicios de pronto ascenso laboral. Posibilidades de mejoramiento económico.



Bienestar: Nunca te olvides del descanso, tu físico y mente lo necesitan, siempre que puedas disfruta de la naturaleza, entrando en estrecho contacto con esta.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Deberás tomar una determinación durante la jornada de hoy. O dejas de lado tu inmadurez o te enfrentas a una vida de privaciones.



Amor: Jornada propicia para entablar un dialogo con aquella persona que ha tenido tu atención por un largo tiempo. Preséntate.



Riqueza: Te ha resultado imposible cumplir con tu programación en tus actividades laborales debido a imprevistos recientes. Organízate.



Bienestar: Aprende a tomar los consejos como tal, en lugar de estar continuamente a la defensiva. Esto te permitirá mejorar continuamente.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Tomarás contacto nuevamente y después de mucho tiempo con algunas actividades que disfrutas en sobremanera. Disfrútalas.



Amor: Finalmente juntarás el valor para decirle adiós a esta relación conflictiva llena de sinsabores. Disfruta de la libertad.



Riqueza: Deberás dedicarte doble turno durante la noche si pretendes llegar a las fechas limite de tus proyectos en tiempo y forma.



Bienestar: No dejes de lado tus ambiciones por dedicarte únicamente a conseguir dinero. Utiliza cada momento libre para brindárselo a tus sueños.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Si tienes una propuesta de cambio laboral, asegúrate que se respeten las condiciones. Es posible que te lleves un desengaño.



Amor: Das marcha atrás en el amor. Te da miedo lanzarte del todo, no sea que además de no conseguir avances, estropees lo que tienes.



Riqueza: Hoy tienes deseos de gastar en ropa, pero tu dinero estará mejor empleado en medidas preventivas, reparaciones o necesidades hogareñas.



Bienestar: Has decidido contenerte y no quieres hacer compromisos. Es una postura válida, pero te puede ocasionar molestias si te vuelves demasiado intransigente.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Aumentará tu vida social y tu popularidad, sin duda es un momento de éxito, quizá el inconveniente esté en los enfrentamientos.



Amor: Un amor pasado te sigue gustando, y para compensar tendrás romances virtuales o a distancia. No quieres comprometerte.



Riqueza: Un problema financiero conjunto te está quitando energía. Es mejor abordarlo solo y así no tendrás que rendirle cuentas a nadie.



Bienestar: Puedes ampliar tus horizontes en varias direcciones, pero no puedes tomar todos los caminos a la vez. Debes decidir y establecer prioridades en la carrera.