Llegaron de Brasil y querían cumplir la cuarentena en San Cosme

Jueves, 26 de marzo de 2020

Cerca del mediodía de este jueves se activó el protocolo por coronavirus en el acceso a San Cosme para recibir a siete pasajeros provenientes de Brasil. Los mismos querían cumplir la cuarentena en dicha localidad.





Tras la activación del protocolo se pudo constatar que las personas no eran residentes sancosmeños sino de Corrientes Capital, por lo que las autoridades intervinientes impidieron el ingreso a San Cosme. Cabe recordar que se encuentra en vigencia la Resolución Municipal N° 27/2020 que impide el ingreso a la localidad de toda persona no residente mientras dure la emergencia sanitaria.



El Comité de Emergencia está integrado por la Policía de Corrientes (Comisaría de San Cosme), personal del Hospital Dr. Julio C. Rivero y Municipio de San Cosme, que durante las 24 horas del día custodian nuestro pueblo.



Finalmente, el colectivo fue escoltado por un móvil policial y una ambulancia hacia la ciudad de Corrientes de donde eran oriundas las personas involucradas.





Argumentos:

Los viajantes habían informado en la frontera Argentina-Brasil que harían la cuarentena en San Cosme por lo que la Policía local fue alertada de la situación, debiendo activar el protocolo de coronavirus en el acceso a nuestro pueblo. Al parecer ninguno presentaba síntomas de COVID-19.