Paula Pareto cumplió la cuarentena y regresó a trabajar

Jueves, 26 de marzo de 2020

La judoca Paula Pareto anunció que este miércoles volvió a trabajar en el centro de salud de la localidad bonaerense de San Isidro donde se desempeña como traumatóloga, tras cumplir la cuarentena por haber estado en Europa.





Pareto estaba en el continente europeo en el marco de su preparación para lo que iba a hacer su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, que finalmente fueron postergados por el coronavirus. Cuando regresó al país, la campeona olímpica cumplió con la cuarentena obligatoria y, superada esa fase, regresó este miércoles a sus labores en el Hospital Melchor Posse de San Isidro.





A través de su cuenta de Instagram, la judoca contó la novedad y dejó un mensaje de Winston Churchill para sus seguidores. "Somos dueños de nuestro destino, la tarea que se nos ha impuesto no es superior a nuestras fuerzas, sus acometidas no están por encima de lo que soy capaz de soportar. Mientras tengamos Fe en nuestra causa y una indeclinable voluntad de vencer, la victoria estará a nuestro alcance".



La deportista y médica explicó que esa frase del líder británico era adecuada para el momento que se esta viviendo. Además, contó las razones por las que decidió volver a trabajar en el hospital tras la cuarentena obligatoria. "Por un lado es oficial que los Juegos Olímpicos se postergan, decisión muy adecuada tomando la salud de todos como el único foco a concentrarnos", destacó Pareto.



"Por otro lado, ya cumplida mi cuarentena, vuelvo a trabajar de lo que elegí, y de lo que volvería a elegir siempre. Si bien los médicos traumatólogos no estamos hoy en el frente de batalla directo, somos igual parte del equipo de salud que enfrenta antes que nadie a esta pandemia y que ayudaremos a donde sea necesario", expresó la deportista





Finalmente, "La Peque" envió un mensaje para combatir la pandemia: "A la batalla una vez más, algunos desde su casa, nosotros en un hospital, pero siempre unidos en equipo por la misma causa. Nosotros podemos!".