El Gobierno suspende los Remates Ganaderos para proteger a los productores

Jueves, 26 de marzo de 2020

El anuncio lo realizó el Interventor del Instituto de Desarrollo Rural, Vicente Picó quien confirmó que en principio los Remates previstos para el mes de abril quedan suspendidos.



“Es una decisión muy difícil porque el sector agropecuario espera todo el año estas jornadas de comercialización pero la prioridad del Gobernador Gustavo Valdés y de todo su equipo es cuidar la vida de los correntinos”. Asimismo adelantó que se está definiendo una opción alternativa que sería realizar remates no presenciales.



En consonancia con las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional y Provincial, el IderCor confirmó la suspensión de los Remates Ganaderos de Pequeños y Medianos Productores previstos para el mes de abril dada la situación epidemiológica y las perspectivas en torno al coronavirus que afecta al país y al mundo.



Sobre la medida se pronunció el titular del Instituto de Desarrollo Rural “Durante estos días estuvimos estudiando con todo el equipo del IderCor, municipios, productores, compradores y las otras instituciones que componen la faz organizativa, con quienes coincidimos que la mejor manera de prevenir la diseminación de posibles casos de coronavirus es suspender los Remates”, agregando que “es una medida muy dura de tomar por el impacto que tiene este sistema en los productores más pequeños pero como dice el Gobernador, debemos tomar acciones que garanticen el cuidado y la vida de los correntinos”.



De esta manera, se evitará la concentración de personas que se dan cita a lo largo de la Provincia para poner su ganado en venta como también de quienes pretenden adquirir los mismos.



No obstante el funcionario provincial adelantó que se trabajan en medidas alternativas como la puesta en marcha de Remates no presenciales. “Estamos cerrando la logística sobre algunas alternativas que nos permitirá paliar la situación actual, siempre pensando en las expectativas económicas que conllevan los Remates”.