Thalía criticó la actitud del presidente de México ante el coronavirus

Miércoles, 25 de marzo de 2020

La cantante contradijo las palabras de Andrés Manuel López Obrador luego de que el mandatario pida a sus habitantes de que sigan trabajando para sostener la economía.





Si hay un hecho que saltó en esta cuarentena mundial para frenar la expansión del coronavirus, es el sentido de responsabilidad o carencia de ella en cada persona, sociedad y en este caso, gobernantes. En esta oportunidad, se desató un escándalo en México a través de los dichos del Presidente del país latinoamericano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). quien decidió tomar una postura polémica frente al pedido de prevención mundial y fue duramente repudiado en redes, así como también por la cantante Thalía, que no dudó en contradecirlo ante sus más de 15 millones de seguidores.



"Luego de ver ese video que contradice todo lo que estamos haciendo alrededor del mundo sentí que tenía que dejarles este mensaje. ¡Lo que se menciona en una parte de este video no está bien. Quedate en tu casa!", comenzó la cantante mexicana hablándole a la población de su país con un rostro, tono y expresión de preocupación, tras mostrar un video del mandatario pidiendo que sigan trabajando, en el marco de una comida casual en un restaurante reconocido.





En esa misma línea continuó molesta en contra de los dichos del mandatario: "Todos entendemos que nuestros héroes, los profesionales de la medicina (doctores, enfermeros/as, farmaceúticos, etc) que están lidiando de cerca con esto día a día y otras personas con trabajos esenciales, indispensables en esta situación, tienen que salir de sus casas. Pero, nosotros los que no somos profesionales de la salud tenemos que ser considerados con ellos y responsables y aislarnos lo más posible".



Hay que aislarnos lo más posible



"Siempre me he mantenido al margen de la política, pero esto rebasa el sentido común en estos momentos tan cruciales para mi amado país", cerró el pie del video descargo en el que manifestó: "No mis amores, no está bien congregarnos, no está bien salir agrupados, no está bien salir. Los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos (…) no, por favor, señores, por qué no debemos salir, porque no sabemos si estamos infectados o no por lo tanto podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo, recuerden, puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles".



Siempre me he mantenido al margen de la política, pero esto rebasa el sentido común



Luego de recordar la importancia de toda la información difundida por los Gobiernos del mundo, la OMS, entre otras cuestiones, la figura de la icónica novela mexicana "María la del barrio" , lanzó a modo de cierre: "Juntemos fuerzas para mantener a nuestras familias, amigos y comunidad saludables, no podemos permitir que este coronavirus se siga propagando y cause más estragos. Paren y quédense en casa".



No podemos permitir que este coronavirus se siga propagando y cause más estragos​



Cabe recordar que su furia se despertó luego de que AMLO opte por una estrategia comercial en lugar de salvífica para su país y ponga en peligro a todos ellos. "Todavía estamos en la primera fase. Yo les voy a decir cuándo no salgan (...) Si pueden hacerlo y tienen la posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar y la economía popular". ¡No salgan!