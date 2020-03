El pedido de Fede Bal en pleno tratamiento en cuarentena

Miércoles, 25 de marzo de 2020

El actor, que recientemente fue diagnosticado con cáncer de intestino, utilizó su cuenta de Twitter para hacer un especial pedido. Mañana, miércoles, tendrá su primera sesión de quimioterapia. “Se tiene que seguir donando sangre”, detalló.





Mientras transita la cuarentena total acompañado por su novia Sofía Aldrey, Fede Bal utilizó su cuenta de Twitter para hacer un pedido especial. Desde que comunicó que tiene cáncer de intestino y que deberá someterse a un tratamiento de quimioterapia, el actor solo utiliza las redes sociales para expresarse por motivos que realmente lo movilizan.



En esta ocasión, el hijo de Carmen Barbieri comentó sobre un mensaje de la Fundación Hemocentro Buenos Aires fomentando a quienes son donantes de sangre lo sigan haciendo, a pesar del aislamiento. “¡Importante! Se tiene que seguir donando sangre! ¡No podemos olvidarnos de los pacientes que están proceso de operación, trasplantes y tratamientos!”, escribió el actor en su cuenta de Twitter, red social en la que tiene más de dos millones de seguidores.



El mensaje de Fede fue replicado cientos de veces y obtuvo casi mil me gusta por parte de distintos usuarios. Cabe destacar que el Gobierno de la Ciudad emitió un permiso especial para aquellos que quieren acercarse a los centros para donar sangre.



Mañana, miércoles, Fede empieza el tratamiento contra el cáncer y cuenta con un permiso para trasladarse hasta el domingo en donde lo realizará. “Tengo un certificado para libre circulación, ya me lo dieron. Y el miércoles comienzo con el tratamiento de rayos y quimio”, había contado a Teleshow.



El domingo pasado también había compartido un video en el cual se había referido al mismo tema. “Hola amigos, ¿cómo están? Acá estoy en cuarentena, como seguramente ustedes también. Tienen que respetar la cuarentena, tienen que quedarse en sus casas. Pero hay algo que quiero contarles. Esto es importante. Hace poquito hablé con mi médico, el doctor Huertas, del Instituto Alexander Fleming, donde voy a realizar mi tratamiento y mi proceso. Él me comentó algo que está pasando, que es grave y es bueno que tenga luz. Con todo el tema de la pandemia, del coronavirus, de la gente que tiene miedo y de lo que dijo el Presidente, que hay que respetarlo, bajaron las donaciones de sangre a un 20%", indicó el actor.





"Las operaciones que no son de riesgo pueden esperar, pero las de riesgo, las operaciones de cáncer o las quimioterapias, necesitan de sangre y está muy bajo el porcentaje de donación de sangre. Hoy es bueno quedarte en tu casa, tenés que hacerlo, pero también tenés que donar sangre. Así que no tengas miedo de contagiarte nada. Tenés que llamar a los servicios de hemoterapia y tenés que seguir donando sangre porque hay pacientes que no pueden esperar... Donar sangre salva vidas”, agregó Fede y destacó la importancia de la donación de sangre para aquellos pacientes que necesitan transfusiones para sus tratamientos o intervenciones quirúrgicas.