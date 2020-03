Publicaron la guía de comercios de delivery que funcionan en la Ciudad

Miércoles, 25 de marzo de 2020

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se realizó una convocatoria abierta para todos los emprendedores, comerciantes y pymes que funcionan con el modo delivery para unirse a esta guía.



Los vecinos podrán tener a mano los contactos para hacer los pedidos sin moverse de sus casas. Para acceder a la guía hay que ingresar a http://ciudaddecorrientes.gov.ar/guia-de-comercios-con-delivery



La Municipalidad de Corrientes a través de la Secretaría de Desarrollo Económico realizó una convocatoria para ser parte de la Guía de comercios con delivery en la ciudad. El objetivo principal es que los vecinos se queden en sus casas y puedan utilizar estos servicios de reparto a domicilio, para cumplir con el aislamiento social obligatorio.



Para ellos fueron convocados para ser parte de esta guía, emprendedores, comerciantes y pymes que funcionan con el modo delivery. Es así que el municipio pone a disposición de los vecinos un listado de comercios que realizan delivery, para evitar que salgan de sus hogares al momento de hacer las compras.



La convocatoria sigue abierta para los interesados en sumarse. Es así que desde la Secretaría de Desarrollo Económico convocan a aquellos que tengan su comercio habilitado en la Ciudad, y estén interesados en formar parte del listado, que será publicado en la página ciudaddecorrientes.gov.ar al alcance de los vecinos.



Los comercios que forman parte de esta lista deberán estar incluidos en la excepción del art. 6 inc. 19 del DNU del Gobierno Nacional (“19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad).



El Secretario de Desarrollo Económico Juan Esteban Maldonado Yonna aclaró que “esto surgió de una iniciativa municipal, en las diferentes reuniones del equipo municipal porque había muchos comercios que estaban viendo cómo se podían adaptar a este contexto que estamos viviendo. Y muchos readaptando sus negocios de atender de forma presencial, en el local, a ir a un negocio de modalidad delivery para poder sobrellevar este momento de emergencia sanitaria”.



Maldonado Yonna destacó que hay “muchos negocios que han comenzado con esta modalidad, y vimos que esta guía era una herramienta útil para brindarles desde el municipio, y también facilitarles esta herramienta a los vecinos, de que puedan tener una lista de alimentos, elementos de higiene, de farmacia, y todos aquellos que estén incluidos en la normativa nacional vigente, para funcionar en esta etapa”.



“Esta es la posibilidad de seguir brindando un apoyo a nuestros emprendedores, de visibilizarlos, y de poder darles un lugar donde estén todos, y brindarle ese servicio a la comunidad. Es una herramienta importante para que los vecinos se queden en sus casas no salgan, muchos emprendedores están trabajando para poder acercar alimentos a los distintos hogares de los vecinos, y en la medida que nos quedemos todos en nuestras casas y no salgamos es mejor para todos”, destacó el funcionario.



Esta información va estar disponible en la página de la Municipalidad, donde se puede encontrar todos los comercios que se hayan anotado y funcionen con la modalidad delivery. La convocatoria sigue abierta para aquellos que quieran sumarse a esta pagina. Pueden dejar sus datos en este link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF-TIuT6jZpghBlhNEf3yeNuY3ZXy7kw2VQXi_NuTgIj5fyw/viewform