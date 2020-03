River prepara un gran homenaje para Amadeo Carrizo Martes, 24 de marzo de 2020 El ex presidente honorario recibirá un tributo a tono con su condición de ídolo del club de Núñez



La pandemia de coronavirus impidió que los restos de Amadeo Carrizo tuvieran su despedida en el estadio Monumental, tal el deseo de la dirigencia de River. Y por ahora también imposibilita que la Comisión Directiva le realice un homenaje a tono con lo que representó para el fútbol argentino en general y para el club de Núñez en particular: fue un revolucionario en el puesto de arquero por su estilo arriesgado y su capacidad para jugar con los pies, y se transformó en leyenda.



Sin embargo, River ya tiene entre sus prioridades ofrendarle un tributo enorme a quien en 2013 fue designado Presidente Honorario del club, durante la primera gestión de Rodolfo D’Onofrio al frente de la institución. Según pudo averiguar Infobae, una de las posibilidades es que la actual platea Belgrano pase a llamarse “Amadeo Carrizo”. Actualmente, la bandeja inferior de ese sector del Monumental, es decir la Belgrano Baja, lleva el nombre de Carrizo, quien supo ganar siete campeonatos locales con River y atajó un total de 551 partidos oficiales en ese club, además de formar parte de la Selección Argentina. El ex arquero falleció el último viernes, a los 93 años.



“Cuando pase todo esto, le haremos el homenaje que se merece. La Belgrano Baja lleva su nombre. No estaría mal ponerle el nombre de Amadeo a toda la Belgrano, pero será una decisión de todos si hacemos eso u otra cosa. El se merece mucho”, le dijo a Infobae uno de los principales dirigentes del club.



En 2011, el Senado de la Nación determinó que el 12 de junio (día de su cumpleaños) sea el “Día del arquero” en homenaje a su trayectoria.





Si toda la platea Belgrano pasara a llamarse “Amadeo Carrizo”, sería la segunda tribuna entera del Monumental que le rinde homenaje a un ex futbolista de River. La otra es la Sívori, es decir la cabecera del tablero LED, la que da al Río de la Plata. En 2005, cuando falleció Enrique Omar Sívori, a esa tribuna –que se llamaba Almirante Brown- se le puso el nombre del ex mediocampista ofensivo, cuya venta a la Juventus en 1957 por 10.000.000 de pesos argentinos, un récord para la época, le permitió al club comenzar con la construcción de ese sector del Monumental, que por entonces tenía forma de herradura. Esa tribuna terminó de levantarse para el Mundial de 1978.



Recientemente, Norberto Alonso, el Beto, expresó públicamente su deseo de que la emblemática platea San Martín del Monumental lleve su nombre. “Me gustaría que la San Martín lleve mi nombre porque siempre fue difícil ganar su cariño”, dijo Alonso en el programa radial “River en línea” el 24 de febrero de este año.



Carrizo ya tuvo su tributo en vida cuando River lo designó Presidente Honorario en 2013 y ahora sus dirigentes le harán un homenaje post mortem. El día en que ello ocurra lo determinará el coronavirus, ese enemigo invisible cuya fecha de vencimiento todavía es una incógnita.