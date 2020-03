"Tenemos que corregir nuestra irregularidad"

Martes, 24 de marzo de 2020

Lucas Victoriano se refirió al presente de Regatas en La Liga Nacional. El entrenador hizo un balance desde el comienzo de temporada hasta hoy. Habló sobre su rol de DT y del nivel de la competencia.





Regatas se encuentra en la octava colocación de La Liga Nacional, producto de trece victorias y doce derrotas. Antes del parate obligado llevaba tres caídas en fila, todas en la ruta. En condición de local registra un récord positivo de nueve triunfos y solamente tres caídas.



Lucas Victoriano, DT del conjunto Remero, analiza esta temporada del equipo y marca como aspecto a mejorar la "irregularidad". Sostiene que "se siente bien como entrenador jefe" y que La Liga "siempre fue muy competitiva".



-¿Qué análisis hacés desde el comienzo de La Liga hasta ahora en cuánto al funcionamiento del equipo? ¿En qué aspectos creés que mejoraron y qué falencias ves aún?



-Es una temporada con muchos altos y bajos. Comenzamos bien en el S20 y luego tuvimos antes de finde año un bajón importante en el juego de equipo. Retomamos el 2020 otra vez bien y otra vez alternamos buenos partidos con malos. Así que tenemos que corregir esa irregularidad si queremos escalar en la tabla e intentar llegar de la mejor manera a los playoffs.



-¿Cómo te sentís vos en tu rol de DT, cómo te sentís en el club?



-Me siento muy bien de entrenador o jefe de grupo. Creo que voy aprendiendo día a día sabiendo que en esta profesión lo que ayer parecía que funcionaba puede que mañana no. Y en el club estoy muy bien, muy cómodo, es un club espectacular con gente muy agradable para trabajar a gusto.





-¿Qué visión tenés del nivel de La Liga Nacional y de los equipos, sobre todo de los primeros ocho, dónde están ustedes?



-La Liga desde que yo la recuerdo siempre fue muy competitiva, este año no es la excepción; cualquiera le gana a cualquiera y al final como siempre la tabla te ubica donde te lo mereces.