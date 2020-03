"Sigan con su vida normal", dijo el presidente de México Martes, 24 de marzo de 2020 A contramano del mundo entero, Andrés Manuel López Obrador no ordena el aislamiento social en su país.



"No dejen de salir. Yo les voy a decir cuándo no". Con ese énfasis, y a través de Twitter, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instó en un video a los ciudadanos de ese país a que continúen haciendo vida normal, a pesar del avance en el mundo del coronavirus.



El mandatario se convirtió en tendencia por esta circunstancia. Con el correr de las horas, aceptó algunas recomendaciones médicas de la Organización Mundial de la Salud para frenar los contagios, aunque sigue sin tomar medidas extremas como en otros lugares, con las que se busca evitar la propagación de la pandemia. México limita con los Estados Unidos, uno de los países que tiene más infectados.



López Obrador fue categórico: "Si pueden hacerlo y tienen la posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas. Eso es fortalecer la economía. No hacemos nada bueno, ni ayudamos si nos paralizamos de manera exagerada. Vamos a hacer la vida normal. En su momento, el Presidente les va a decir cuándo hay que guardarnos".



A las pocas horas, "Saluden a México", se convirtió en tendencia en Twitter, como un juego irónico frente a lo que planteaba el jefe de Estado. Por eso, López Obrador modificó parte de su discurso, en medio de la crisis que crece en su país.



"Quiero hacer una propuesta sobre el saludo, tocando el corazón", dijo el mandatario esta mañana, en su habitual conferencia de prensa en el Palacio Nacional. Inmediatamente, posó la mano derecha en el corazón e inclinó su cabeza. López Obrador subrayó que seguirá los consejos de los médicos, "pero ni patadas ni codazos, sino con el corazón".



El mandatario fue muy cuestionado por haberse mostrado hace pocos días saludando y tocando a decenas de simpatizantes cuando ya regía la recomendación de evitar el contacto físico. Las críticas se dispararon luego del video en donde pidió "vida normal".



México tiene hasta el momento 316 personas infectadas con coronavirus y dos muertos, según el último parte oficial brindado por la directora de Investigación Operativa Epidemiológica de la Secretaría de Salud, Ana Lucía de la Garza.