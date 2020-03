Se postergan los Juegos Olímpicos hasta 2021

Martes, 24 de marzo de 2020

Lo comunicó el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, tras una charla con el Comité Olímpico Internacional.





El primer ministro japonés, Shinzo Abe, confirmó hoy que se aplazan por un año los Juegos Olímpicos de Tokio, pautados para desarrollarse, originalmente, entre el 24 de julio y el 9 de agosto.





Abe dijo que ese aplazamiento lo planteó en una conversación telefónica que mantuvo con el presidente del COI, Thomas Bach, y que éste aceptó la propuesta, por la pandemia de coronavirus que tiene en jaque al planeta.



El COI, que todavía no hizo oficial la suspensión, emitió el domingo pasado un comunicado en el que manifestaba que “dentro de cuatro semanas”, aproximadamente, definiría si aplazaba los Juegos.



En las últimas horas varias federaciones, entre ellas Estados Unidos, pidieron públicamente por la postergación, y Canadá anunció que no participaría del evento deportivo si no se decidía suspenderlo hasta que pase el brote del virus.