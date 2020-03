Horóscopo para hoy 24 de marzo 2020 Martes, 24 de marzo de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Tu naturaleza mística y reservada te sumerge en un mundo irracional poblado de visiones extravagantes.



Amor: Tu búsqueda en el amor no conoce la moderación. Piensa que no todos están preparados para una sexualidad libre.



Riqueza: Debes plantearte la necesidad de guardar algunos ahorros y parte de tus ingresos para tiempos futuros de menores ganancias.



Bienestar: Apela a tu sentido del humor para no caer en pozos depresivos. Una buena sonrisa es impagable para tu organismo.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Debes darte cuenta de tomar contacto con tus más profundas emociones o de hacer consciente lo inconsciente.



Amor: Tapas la infidelidad con la dedicación, pero las consecuencias podrían resultarte muy caras. Hay personas que no perdonan.



Riqueza: Tendrás suerte en los asuntos y decisiones que impliquen cierto riesgo, pero no va a salir bien si actúas precipitadamente.



Bienestar: Tu estado anímico mejorará bastante. La calma ante cualquier situación juega un rol muy importante a la hora de resolver un problema.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Mostrarás un carisma que te permitirá apuntalar a tu poder de convocatoria y afianzar tus lazos afectivos, te sentirás glamoroso.



Amor: Demuestras lo que sientes sin prejuicios. Toma una postura sincera sin perder de vista las consecuencias de las verdades dichas.



Riqueza: Llegó el momento de gastar tus ahorros, no alocadamente pero sí sin las inhibiciones que siempre te caracterizaron.



Bienestar: Cada uno vive su vida a su manera y no tienes por qué criticar a alguien que no siga tus pasos. No seas tan intransigente con las ideas de los demás.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Delante de las provocaciones de un familiar tendrás que tener cuidado con no actuar impulsivamente, ya que se vienen discusiones.



Amor: Una mirada dispara el romanticismo y la pasión. No necesitas indicaciones para percibir lo que quiere tu pareja.



Riqueza: La conquista de nuevos espacios en lo que se refiere a tu profesión será todo un hecho, y esto te otorgará mucha confianza.



Bienestar: Debes concentrarte en tus metas y no en los problemas de los demás. Pon atención a cualquier problema de salud que pudiera presentarse.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Te sentirás desnudo ante las miradas de los que te rodean cuando ciertas intimidades tuyas salgan a la luz. Aprende de este error.



Amor: La idea de formar una pareja estable y una familia simplemente no esta en tus planes, o te sientes lo suficientemente maduro.



Riqueza: Despójate de la palabra intentar. Haz o no lo hagas, pero deja de lado la mediocridad. Solo así lograrás llegar a la cima.



Bienestar: El ser humano posee una capacidad increíble de recuperación ante ciertos momentos traumáticos. Busca la luz al final del túnel.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Tu determinación para tomar decisiones será puesta bajo la lupa durante la jornada de hoy. Confía en tus instintos.



Amor: No todas las parejas tienen las mismas necesidades. Aprende a dialogar para entender los puntos clave de la tuya.



Riqueza: No te apresures en llegar a la cima si no estas seguro de cómo mantenerte allí. Conócete a fondo antes de aspirar a más.



Bienestar: Toda vicisitud tiene salida y solución, es importante recordar que la vida no te plantea situaciones que son irresolubles. No pierdas la fe.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Tu desconfianza no te defraudará, al contrario, te ayudará a desenmascarar a personas desleales. No te descuides.



Amor: Basta de deshojar margaritas. Tienes que decidirte por la persona que te gusta. Compañerismo y mucha pasión en los matrimonios.



Riqueza: Se te va a exigir mucha concentración. Tu capacidad de profundizar llevará a buen término los proyectos que tienes.



Bienestar: Selecciona muy bien quiénes ingresan a tu grupo de pertenencia. No busques personas incompatibles, terminarán fallándote. Aprende a discernir.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Inseguridades saldrán a flote en conversaciones con tus seres queridos en el día de hoy. No tienes porque avergonzarte de ellas.



Amor: Procura mostrarte cariñoso y atento con tu pareja en la jornada de hoy. Todo estará a pedir de boca para una velada romántica.



Riqueza: Contarás con toda la atención de tus superiores en el día de hoy. Procura no cometer ningún tipo de errores.



Bienestar: Se muy cuidadoso con las palabras que utilices en tus momentos de enfado. Existen algunas que no pueden ser retractadas nunca más.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Una sensación de estar completamente a la deriva te embargará de pies a cabeza durante la jornada de hoy. Revisa tus planes.



Amor: El amor no debe dar lugar para ningún tipo de falsedades o mentiras. No temas mostrarte tal y cual eres con tu pareja.



Riqueza: No confíes en las alianzas que has establecido con ciertas personas no confiables en tu ambiente laboral. Precaución.



Bienestar: No decaigas ante la presión que imponga sobre tus hombros la vida. Aférrate a tus ideales y a las personas que amas y no las dejes escapar.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Vencerás tu timidez y te atreverás a hablar en público o a presentar trabajos intelectuales. Aumentará tu fe en ti mismo.



Amor: Defiendes tu espacio propio. Incremento de la sexualidad. Posibles cortes en las relaciones por actitudes rebeldes.



Riqueza: Tienes que tomar conciencia de aquello que no te interesa en tu economía. Evita los gastos innecesarios y ahorra dinero.



Bienestar: Recupera el buen humor y disfruta de compartir más tiempo con tus amigos de siempre. Esmérate en aumentar tu vitalidad y carisma.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Tu virtud de madrugar te hace lúcido y el día te rinde al máximo. Mantén esa disciplina y el éxito estará asegurado.



Amor: Los manipuladores a la larga llevan las de perder. No utilices a las personas aún cuando pienses que te van a beneficiar.



Riqueza: Cerrarás un ciclo de magníficas oportunidades para recibir dinero y tener agradables noticias.



Bienestar: Observarás las dificultades con distancia para poder reformarlas. Siempre es mejor dejar pasar la tormenta para evaluar lo que sucede, y actuar.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: La amistad es para ti una cuestión de vida o muerte. Eres exigente en ese ámbito y, a su vez, tu compromiso es el motivo de su existencia.



Amor: Romántico, apasionado, no dudas en dar todo de ti. Transmitir sentimientos y seducir te transportan a un mundo de placer.



Riqueza: La sagacidad comercial de estos días te permitirá beneficiarte a través de ventajosas inversiones y proyectos en marcha.



Bienestar: Tu sabiduría dependerá hoy de la forma de distribuir tu tiempo laboral y tu tiempo libre. Deja tiempo para el relax y la meditación.