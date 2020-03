El Gobierno pagará $10 mil a trabajadores informales y monotributistas

Martes, 24 de marzo de 2020

El pago se hará por única vez en abril. Es para trabajadores independientes y monotributistas clases A y B. Se hará a través de Anses.





El Gobierno nacional anunció este lunes el pago de 10 mil pesos para trabajadores informales y monotributistas clases A y B, en el marco del programa de "Ingreso Familiar de Emergencia".



El pago se hará por única vez en abril, en el marco de la cuarentena por coronavirus que afecta a distintos sectores de la economía.



"Queremos asegurarnos que todos los argentinos queden protegidos ante esta crisis. Estamos creando un 'Ingreso Familiar de Emergencia que es un pago de 10 mil pesos en el mes de abril y es para trabajadores informales o monotributista nivel bajo", precisó el ministro de Economía, Martín Guzmán.



Guzmán anunció la creación de un ingreso familiar de emergencia de $10.000 sólo por el mes de abril, aunque podría extenderse. El tope mensual promedio de los beneficiarios (según el máximo oficializado) sería de $26.092.



"Lo que se busca es que el Estado llegue a familias que hoy no están protegidas por otras prestaciones", dijo Guzmán. Darán ente 10 o 15 días para la inscripción. Moroni aclaró que la ayuda anunciada esta noche es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH).



Los hogares beneficiados serán 3,6 millones, más precisamente monotributistas (categorías A y B) y trabajadores informales (también de casas particulares) que hayan dejado de percibir ingresos como consecuencia del impacto de la pandemia. Esto beneficiados cobrarán $10.000 por única vez, en principio. Va a haber una página en la que habrá que inscribirse en la Anses.



Por su parte, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, indicó que "esto es para familias que no tengan ningún tipo de ingreso".



Además, el Gobierno aclaró que se trata de un beneficio que cobrarán aquellas personas que no perciben ningún otro beneficio.



La norma que crea esta nueva figura sería publicada mañana en el Boletín Oficial.