La Liga de fútbol de España extendió su suspensión por tiempo indeterminado Lunes, 23 de marzo de 2020 La medida permanecerá hasta que las autoridades del Gobierno Nacional y de la Administración General del Estado consideren que se pueden reanudar las actividades y ello no suponga ningún riesgo para la salud



Las competiciones de fútbol en España seguirán paralizadas hasta que el gobierno del país y las autoridades de la Administración General del Estado “consideren que se pueden reanudar y ello no supongo un riesgo para la salud” por el brote global de coronavirus. Así lo informaron desde La Liga y la Federación Española de Fútbol (RFEF).



La Comisión de Seguimiento conjunta entre la RFEF y La Liga se reunió este lunes para decidir sobre la situación actual del fútbol ibérico, que se encuentra detenido desde el pasado 12 de marzo.



La Comisión acordó “la suspensión de las competiciones profesionales de fútbol hasta que las autoridades competentes del Gobierno de España y de la Administración General del Estado consideren que se pueden reanudar y ello no suponga ningún riesgo para la salud”, según el comunicado.



Junto a esta nota, la RFEF también anunció “la suspensión de todas las competiciones de fútbol no profesional y de ámbito estatal, tanto en la modalidad principal como en las especialidades de fútbol sala y fútbol playa” hasta que las autoridades consideren seguro reanudarlas.





La Federación también recomienda a las federaciones regionales que tomen la misma medida con respecto a sus propios campeonatos.



El 12 de marzo, La Liga ya había anunciado la suspensión por al menos dos semanas de los campeonatos españoles de primera y segunda división ante la situación creada por la expansión del nuevo coronavirus.



La decisión de suspender los campeonatos profesionales durante al menos dos semanas llegó al día siguiente de que la RFEF decidiera suspender “todos los partidos de fútbol y fútbol sala masculino y femenino no profesional de ámbito estatal” también al menos durante dos semanas.



En su comunicado de este lunes, la RFEF y la Liga muestran su “agradecimiento público a cuantos están dedicando sus mayores esfuerzos para prestar los servicios esenciales a los españoles” ante la situación creada por el coronavirus.



También tienen un “sincero recuerdo para todos los fallecidos” por la pandemia. Según el último balance oficial, España superó este lunes las 2.000 muertes por la epidemia del coronavirus, con 2.182 fallecidos, mientras hay 33.089 contagiados y 3.355 pacientes se han curado.



Para frenar la epidemia, el gobierno español declaró el 14 de marzo el estado de alarma para decretar el confinamiento casi total de la población, situación que quiere alargar hasta al menos el 11 de abril.



Los 46 millones de habitantes solo pueden salir de sus casas para ir a trabajar o para realizar actividades esenciales como ir a comprar comida o medicamentos o pasear al perro.



El Comunicado:



La Comisión de Seguimiento prevista en el vigente Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga ACUERDA la suspensión de las competiciones profesionales de fútbol hasta que las autoridades competentes del Gobierno de España y de la Administración General del Estado consideren que se pueden reanudar y ello no suponga ningún riesgo para la salud.



Tanto la RFEF como LaLiga quieren mostrar su mayor agradecimiento público a cuantos están dedicando sus mayores esfuerzos para prestar los servicios esenciales a los españoles y también deseamos mostrar nuestro más sincero recuerdo para todos los fallecidos y un entrañable abrazo del mundo del fútbol para todas las familias que están perdiendo a seres queridos.



Madrid 23 marzo de 2020.