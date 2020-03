Francisco pide a los empresarios que no haya despidos durante la pandemia Lunes, 23 de marzo de 2020 El papa Francisco pidió hoy rezar por quienes tienen "problemas económicos" por la pandemia de coronavirus y reclamó a los empresarios que no despidan personas puesto que "el sálvese quién pueda no es la solución".



"Oremos hoy por las personas que empiezan a tener problemas económicos a causa de la pandemia, porque no pueden trabajar y todo esto recae en la familia", pidió Jorge Bergoglio en su misa de esta mañana en la capilla de la residencia de Casa Santa Marta.





"Oremos por la gente que tiene este problema", convocó durante la celebración, que continúa siendo transmitida por streaming ante la cancelación de misas en toda Italia hasta por lo menos el 3 de abril.



Horas antes, en una entrevista con el canal español La Sexta, Francisco había planteado a los empresarios que "más que despedir, hay que acoger".



"El sálvese quien pueda no es la solución. Una empresa que despide para salvarse... no es una solución. Más que despedir, hay que acoger y hacer sentir que hay una sociedad solidaria. Son los grandes gestos que hacen falta", reclamó el pontífice de cara a las dificultades del mundo del trabajo.



El fin de semana, en una entrevista con Télam, el pontífice se había mostrado "muy preocupado" por los problemas de empleo que generará la pandemia y adelantó que esta semana convocará una reunión en el Vaticano para estudiar posibles medidas de contención.



"Vamos a salir mejores. Menos, por supuesto, muchos quedarán en el camino y será duro, pero tengo fe", planteó el pontífice sobre cómo imagina el fin del problema mundial por le coronavirus.



En medio de la pandemia, el Vaticano confirmó además en un comunicado que el viaje papal previsto a la isla de Malta para el 31 de mayo con el que buscaba visibilizar la situación de los inmigranes quedó "postergado a una nueva fecha a definir".