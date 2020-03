Hamilton criticó a los “irresponsables y egoístas” que no respetan el aislamiento Lunes, 23 de marzo de 2020 El piloto británico disparó contra los que rompen la cuarentena para ir a clubs, bares y grandes reuniones



El piloto multicampeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, está muy pendiente de lo que sucede con el coronavirus en el mundo. El hombre de Mercedes se mostró muy preocupado por la cantidad de infectados (más de 340 mil) y de muertes (cerca de las 14.300) en total.



Con ese cuadro, el británico decidió expresar públicamente su descontento con una gran parte de la sociedad que no acata las órdenes de cada gobierno a la hora de no cumplir con el aislamiento social, principal causa de la cantidad de contagios en el planeta.



A su vez, el corredor de 35 años se tomó un momento para agradecer a los “héroes” que ayudan a mantener a los países en funcionamiento.



“Me entristece mucho la cantidad de muertes que está habiendo en todo el mundo. Sé que la mayoría de nosotros tenemos un conocimiento limitado del porqué y el cómo esto ha sucedido. No podemos hacer nada salvo autoaislarnos, intentar no contagiarnos y así evitamos propagarlo. Hay gente que todavía va a clubs y bares y hay grandes reuniones, lo que personalmente siento como algo totalmente irresponsable y egoísta”, aseguró el piloto de Stevenage a través de un comunicado que publicó en su historia de Instagram.



Al mismo tiempo, también tuvo emotivas palabras para quienes trabajan para ayudar al otro en plena crisis: “Estoy rezando cada día por la seguridad de mis familias, pero también rezo por ti. Estoy rezando por los que trabajan en tiendas, entregas, médicos y enfermeras que ponen en riesgo su salud para ayudar a otras personas y a mantener los países en funcionamiento. Esos son los héroes. Por favor manténenganse a salvo”.



Finalmente, dejó una propuesta para estos días de aislamiento social: “Si pueden, intenten usar este tiempo para estudiar sus vidas y la situación, cómo quieren cambiar las cosas a mejor para ir hacia delante. Ojalá con esto la gente se dé cuenta incluso más de que la salud no tiene precio, de lo importante que es cómo tratas a tu cuerpo, de qué lo alimentas y también de la higiene. Damos la vida por sentada”.



Por otra parte, el seis veces campeón del mundo de Fórmula 1 (2008, 2015, 2015, 2017, 2018 y 2019) se encargó de desmentir los rumores y señaló en su cuenta de Twitter que no contrajo el coronavirus, tras haber estado en un acto con el actor Idris Elba y su mujer, Sophie, que sí dieron positivo.



“Hola chicos, espero que todos tengan pensamientos positivos, y estén ocupados y con buena salud. Ha habido un poco de especulación sobre la mía, después de que estuviera en un evento donde dos personas han dado positivo por coronavirus. Quiero que sepan que estoy bien, me siento sano y entrenando dos veces al día", aseguró a través de una carta.



“He tenido cero síntomas, y ya han pasado 17 días desde que vi a Sophie e Idris. He estado en contacto con Idris y estoy contento de saber que está bien. También hablé con mi doctor que revisó si era necesario hacer un test, pero la verdad es que hay una cantidad limitada de test disponibles y hay gente que lo necesita más que yo, especialmente cuando no he mostrado síntomas”, explicó.