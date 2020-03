En plena cuarentena ingresaron 23.400 personas al país

Lunes, 23 de marzo de 2020

El intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, habló de la situación del paso fronterizo de la localidad con la ciudad brasilera de Uruguayana, y detalló que “en Libres la cuestión es compleja, el paso fronterizo con Uruguayana, después de Ezeiza fue por el que más pasajeros pasaron, del 16 al 21 de marzo ingresaron 23.400 personas al país”.





Asimismo, el jefe comunal, expuso que “muy poca gente era de Paso de los Libres, cerramos el paso a la ciudad, extremamos controles, ninguna persona que no sea habitante de la ciudad, que no tenga domicilio comprobado no podía ingresar”.



A su vez, el intendente Ascúa, manifestó que “los que venían del exterior tenían que cumplir cuarentena si o si pero no teníamos capacidad para contener esta cantidad de gente”.



Además, el jefe comunal, sumó más datos y señaló que “el viernes ingresaron 6000 personas del exterior a Ezeiza, por Libres ingresaron 3000 y pico de persona, por el Cristo Redentor 400 personas y algo”.



En ese mismo sentido, el intendente Ascúa, afirmó que “al lado del Hospital San José estamos armando el hospital de campaña e hicimos un convenio con dos hoteles por casos de aislamiento necesarios”.