Sólo 50 remises funcionan y continuarán los controles

Lunes, 23 de marzo de 2020

Desde el viernes suspendieron el servicio a diferencia de los taxistas que todavía circulan. La Comuna garantiza la posibilidad de trabajar al sector, pero también junto con la Policía exigirán que cumplan con las restricciones establecidas.





En un contexto de pandemia del coronavirus y las restricciones establecidas en la ciudad, desde la Asociación de Remiseros de Corrientes informaron que de los 3.200 coches que prestan el servicio, actualmente sólo unos 50 circulan por la capital correntina, pues la mayoría de las firmas del sector acordaron el cese de actividades, en principio hasta el 31 de marzo.



Pero ante este panorama, la Comuna y la Policía continuarán con los controles para constatar el cumplimiento de lo establecido en las últimas resoluciones que establecen medidas específicas durante este período de aislamiento.



Tras la difusión de la confirmación del primer caso de coronavirus, los remiseros acordaron dejar de prestar servicio. Aunque pese a que la medida fue acatada por la mayoría de las empresas, dejaron huérfanos a choferes que quieren continuar porque muchos viven exclusivamente de esta actividad.



En este sentido, Juan Castillo, referente de la Asociación de Remiseros de Corrientes habló sobre la cantidad de coches que están circulando y dijo que “la mayoría de las empresas dejó de prestar servicio, pero hay coches circulando. Estimo que de los 3.200 que son aproximadamente ahora sólo están prestando servicio unos 50 autos, lo que es comprensible porque necesitan dinero para comer”.



En cuanto a la cantidad de días que estará suspendido el servicio, Castillo comentó que “esperemos llegar primero al 31 de marzo y después vamos viendo, porque a muchos se les hace imposible dejar de trabajar porque el dinero que recaudan es para comer” y agregó: “Vamos a ver qué anuncian mañana (por hoy) sobre la ayuda de 7.500 pesos y sobre todo la fecha en la que se hace efectivo”.



Vale considerar que desde la UTC informaron que continuarán brindando el servicio hasta que se dictamine alguna disposición en contrario. Y en este sentido se debe tener presente que el Gobierno provincial y la Comuna garantizaron el servicio de remises y taxis y al mismo tiempo establecieron una serie de restricciones.



Sobre estas medidas el subsecretario de Transporte de la Comuna, Lisandro Rueda, reiteró que “siempre que cumplan con las restricciones establecidas podrán trabajar. Ellos ya están informados de las disposiciones que deben acatar. No puede haber dos coches en las paradas habilitadas; deben mantener las distancias y los choferes permanecer dentro de los vehículos. Por viaje solo pueden trasladar a una persona y la misma debe estar exceptuada de la normativa de aislamiento.



“Los viajes no pueden ser de un domicilio a otro, a fin de desalentar las visitas sociales. Los pasajeros deben viajar en la parte trasera y emplear todas las medidas de seguridad como tener alcohol en gel, barbijo en casos necesarios y guantes en los casos necesarios”, detalló.



Y tras algunos inconvenientes que se registraron con el sector de los taxistas al momento de prestar servicio, también se consultó al comisario César Fernández encargado de los operativos que se están realizando en la ciudad y dijo que “pueden trabajar, pero deben cumplir sin excepción la normativa vigente o de lo contrario serán demorados”.



“Los trabajadores han sido informados que sólo pueden trasladar por viaje a un solo pasajero exceptuado en la normativa, no pueden concentrarse en las paradas y deben contar con los elementos de desinfección. Estos son algunos de los lineamientos que nos determinó el Gobierno provincial y que nosotros debemos hacer cumplir”.