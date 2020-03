Mañana no habrá recolección de residuos en Capital Lunes, 23 de marzo de 2020 Desde la Comuna, solicitan a la población cumplir con el esquema establecido para evitar acumulación de desechos en la vía pública. Además, informaron detalles de algunos servicios e hicieron saber que el mercado de productos frescos no abre hoy ni el martes.





La Mu­ni­ci­pa­li­dad in­for­mó que, por el fe­ria­do na­cio­nal de hoy y ma­ña­na, el ser­vi­cio de re­co­lec­ción de re­si­duos es­ta­rá in­te­rrum­pi­do el 24 de mar­zo, día na­cio­nal de la Me­mo­ria, la Ver­dad y la Jus­ti­cia. Los mer­ca­dos de abas­to y pro­duc­tos fres­cos per­ma­ne­ce­rán ce­rra­dos hoy y ma­ña­na. A par­tir del miér­co­les vol­ve­rán a fun­cio­nar de 7 a 14, ho­ra­rio es­ta­ble­ci­do en el mar­co de la pan­de­mia.



En lo que ha­ce a de­fun­cio­nes y ce­men­te­rios, in­for­ma que se atien­de con una guar­dia de ur­gen­cias, só­lo pa­ra trá­mi­tes de in­hu­ma­ción y tras­la­do de per­so­nas re­cién fa­lle­ci­das, en dí­as há­bi­les de 9 a 12 y de 15 a 18, los sá­ba­dos, do­min­gos y fe­ria­dos, de 10 a 17, en la ofi­ci­na de la Di­rec­ción Ge­ne­ral de De­fun­cio­nes de 25 de Ma­yo 1132.



En tan­to, has­ta el 31 só­lo se po­drá ac­ce­der a los ce­men­te­rios San Juan Bau­tis­ta y San Isi­dro, de La­gu­na Bra­va, por se­pe­lios. Es­tos fun­cio­na­rán to­dos los dí­as de 8 a 18, y se per­mi­ti­rá el in­gre­so de tres per­so­nas por fa­mi­lia, con una dis­tan­cia mí­ni­ma de 1 me­tro.



La Agen­cia Co­rren­ti­na de Re­cau­da­ción (A­COR) per­ma­ne­ce­rá ce­rra­da. Des­de el or­ga­nis­mo ha­bi­li­ta­ron la aten­ción de for­ma no pre­sen­cial, y so­li­ci­tan que se uti­li­cen los me­dios elec­tró­ni­cos (www.a­cor.gob.ar). An­te cual­quier du­da al res­pec­to, los con­tri­bu­yen­tes pue­den con­sul­tar con una Me­sa de Ayu­da, a la que se pue­de ac­ce­der a tra­vés de los te­lé­fo­nos 4437477 ó 4230770. Tam­bién se en­cuen­tran a dis­po­si­ción los nú­me­ros 0379 4635038 y 0379 4726681 que res­pon­de­rán a so­li­ci­tu­des es­pe­cí­fi­cas vía What­sApp, así co­mo el co­rreo elec­tró­ni­co in­fo@a­cor.gob.ar.



El Cen­tro Emi­sor de Li­cen­cias per­ma­ne­ce­rá ce­rra­do al pú­bli­co.

Tam­po­co fun­cio­nan los pun­tos de aten­ción SU­BE, cum­plien­do con las me­di­das de ais­la­mien­to so­cial.



Por su par­te, ca­be se­ña­lar que es­ta­ble­cie­ron una pró­rro­ga de 60 dí­as co­rri­dos pa­ra aque­llas li­cen­cias de con­du­cir cu­yos ven­ci­mien­tos se en­cuen­tran en­tre el 15 de fe­bre­ro y el 15 de abril.