Italia registró otras 793 muertes en las últimas 24 horas

Sábado, 21 de marzo de 2020

Es el país con mayor número de muertos en el mundo y la región más afectada es Lombardía, con 2.549 fallecidos



Italia contabilizó este sábado 4.825 fallecidos, 793 más en solo 24 horas, y el número de enfermos actuales es de 42.681 personas, cuando el país cumple un mes desde la detección del brote en el norte, informó este sábado el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli.



El número de personas curadas es de 6.072, con lo que la cifra de contagios totales en el país asciende a 53.578 personas, de un total de 60 millones de habitantes. Sigue en cuidados intensivos un total de 2.857 enfermos, 202 más en 24 horas.



Italia es el país con mayor número de muertos en el mundo con coronavirus y la región más afectada es Lombardía (norte), que registra 2.549 fallecidos y 22.264 contagios totales.



El repunte se debe principalmente a las nuevas cifras registradas en Lombardía, donde han muerto 546 personas en 24 horas, según informó el asesor regional de asistencia sanitaria Giulio Gallera. Le siguen Emilia Romaña, con 5.968 contagios, Véneto (4.031), Piamonte (3.461) y Las Marcas (1.981).



El encargado de dar las cifras nacionales, Angelo Borrelli, reconoció la gran labor de los trabajadores de la salud en estas horas tan aciagas. “Quiero agradecer a los médicos que han respondido a la llamada del deber. Serán enviados rápidamente a Lombardía y otros lugares donde hagan falta”, declaró en comentarios recogidos por La Repubblica.



Italia cumple este sábado un mes desde que se detectaron los primeros dieciséis casos en Lombardía y Véneto, y lo hace con unas cifras que demuestran que, de momento, el país no ha llegado al pico en la curva de contagios. En las últimas 24 horas, 4.821 personas han sido identificadas con coronavirus y 943 se han curado.



El presidente del Instituto Superior de Sanidad, Silvio Brusaferro, reiteró en la rueda de prensa que la edad media de los fallecidos es de en torno a los 80 años y que la gran mayoría tenía otras patologías. Y aprovechó la ocasión para reprobar a los ciudadanos que no se están “tomando en serio el peligro” que se deriva de esta pandemia.



“Se dan casos en los que, con la excusa de dar un par de pasos, se realizan reuniones sociales”, esto implica que el país no consigue frenar la propagación del virus que “acaba dañando a las personas más frágiles de la sociedad, que son las personas mayores, el colectivo más frágil”, apuntó.



Brusaferro pidió a estas personas de avanzada edad que se queden en casa y aconsejó al resto de los ciudadanos que eviten salir a la calle y si lo hacen mantengan siempre la distancia de un metro de seguridad. “Estamos en una fase en la que todavía la curva sigue creciendo. Veremos en los próximos días si las medidas” de aislamiento adoptadas por el Gobierno “son suficientes”, dijo el presidente del Instituto Superior de Sanidad, al tiempo que repitió “serán efectivas si todo el mundo cumple las reglas”.



El Ejecutivo italiano ha cerrado ya todos los parques públicos, ha prohibido los desplazamientos a las segundas residencias, ha clausurado escuelas y universidades, lugares de ocio y negocios no esenciales y ha limitado los movimientos de la gente por cuestiones laborales, de salud o por necesidad.



Los casos de coronavirus a nivel global son ya 266.073, mientras que las muertes por la enfermedad ascienden a 11.184, informó este sábado la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su web oficial.



Las cifras suponen un aumento de 32.000 casos y 1.344 fallecimientos respecto a las que la OMS dio el viernes, y con ello se supera la barrera de los 250.000 contagios y las 10.000 muertes en todo el mundo, según el mapa actualizado del avance de la pandemia.



China se mantiene como el país con más casos positivos (81.000), pese a tres días consecutivos sin nuevos contagios por vía local.



Le siguen Italia, con 47.000 casos, y España con alrededor de 25.000 infecciones, mientras que países como Estados Unidos, Alemania, Francia o Irán también están por encima de la barrera de los 10.000 casos.



Los países y territorios afectados son ya 182, de acuerdo con las estadísticas de la OMS.