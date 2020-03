Habrá multas de hasta $5 por no respetar la cuarentena Viernes, 20 de marzo de 2020 El ministro de Seguridad informó sobre las penas que habrá para quienes violen el aislamiento obligatoria. Hasta podrían haber detenciones.



Tras la declaración de las cuarentenas obligatorias, la Policía de Corrientes intensificó operativos para que se cumpla. A quienes violen el aislamiento les cabrá la pena de hasta 5 mil pesos.



El ministro de Seguridad de Corrientes, Juan José López Desimoni, informó que desde anoche despliegan operativos especiales. Al programa radial Corrientes en el aire le informó que la pena posible es una multa de hasta 5 mil pesos para quienes no cumplan con la cuarentena.



"Estamos ante una situación inédita en la humanidad en tiempos modernos" aseveró el funcionario. "No vamos a permitir actitudes que pongan en riesgo la salud pública", agregó.



También habrá arrestos para quienes violen la medida sanitaria.



La fuerza de seguridad seguirá implementando medidas para resguardar la salud de la población.