Atlético Tucumán pedirá que se cumpla con el reglamento Viernes, 20 de marzo de 2020 El presidente de la entidad tucumana se mostró firme en cuanto a la sanción que debería recibir el Millonario por no presentarse a jugar el pasado fin de semana en el marco de la Copa de la Superliga.



Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, mostró ayer firmeza en cuanto a la sanción que espera le apliquen a River Plate por no presentarse a jugar el sábado pasado como local por la Copa de la Superliga, al señalar que “hay que cumplir el reglamento, nosotros lo votamos y tenemos que respetar lo que firmamos”.



“No evalúo la postura de River, pero las decisiones hay que tomarlas en conjunto”, sostuvo el dirigente del “Decano”, vicepresidente tercero de la Superliga.



River fue el único equipo de la AFA que no se presentó a jugar la primera fecha de la Copa de la Superliga, por una decisión de sus dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, y la sanción que indica el reglamento para estos casos es la quita de tres puntos.



La primera fecha de la Copa de la Superliga se jugó durante el fin de semana pasado, hasta que el martes el ministro de Deportes y Turismo, Matías Lammens, anunció la suspensión del fútbol, en coincidencia con lo que reclamaban los jugadores y muchos dirigentes.



En ese contexto, el único partido de los que estaban programados para el fin de semana que no se pudo jugar fue el que tenía al estadio Monumental de Núñez como escenario: el plantel de Atlético Tucumán no pudo ingresar a la cancha de River porque el “millonario” cerró sus instalaciones.



En ese punto, es donde Leito sostuvo en diálogo con el programa “Jogo bonito”, por la FM 93.1 de Buenos aires, que “hay que cumplir el reglamento, porque nosotros lo votamos y tenemos que respetar lo que firmamos”.



En cuanto al parate del fútbol por la pandemia de coronavirus y la cuestión económica, el dirigente tucumano dijo que “por ahora, nosotros tenemos garantizado los derechos de televisión hasta abril”.”No sabemos qué puede pasar después. De hecho, en algunos clubes esos contratos significan casi el 50 por ciento de su presupuesto”, concluyó Mario Leito.