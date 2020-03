Cristina Kirchner anunció el regreso al país de su hija Florencia

Viernes, 20 de marzo de 2020

Tras estar internada en Cuba por problemas de salud, la joven volverá al país. Es requerida por la Justicia en causas de presunta corrupción.





A través de Twitter, la vicepresidenta anunció que hoy regresará al país junto con su hija Florencia Kirchner. La joven estaba internada en Cuba por serios problemas de salud.



La ex mandataria llegará al país en medio del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" dispuesto ayer por el presidente Alberto Fernández con el acuerdo de los gobernadores, que comenzó a regir en el primer minuto de hoy y se extenderá hasta el próximo 31 de marzo, con el fin de mitigar la expansión de la pandemia de coronavirus en todo el país.



"En unas horas más, regresaré a Buenos Aires en el vuelo semanal de Cubana de Aviación con mi hija Florencia", anunció la ex Presidenta en su cuenta de Twitter hace instantes.



"Ella junto a sus médicos y sus médicas, lograron restablecer parte de su salud perdida y hace un tiempo vienen trabajando su regreso a casa. Pero ya se sabe, nada es tan sencillo. Por eso Flor me pidió que la venga a buscar para ayudarla… sentía que sola no iba a poder", agregó la Vicepresidenta en una serie de tuits publicados hace minutos.



En ese marco, indicó que "si bien Cuba no es un país de riesgo, al llegar cumpliré con los 14 días de aislamiento" y agregó: "Les quiero pedir que hagan lo mismo, que se cuiden y que cuiden a los demás respetando el aislamiento preventivo en sus casas".



Florencia Kirchner viajó a Cuba en febrero del 2019 para hacer un curso de guión cinematográfico. Sin embargo durante su estadía, pidió permiso para demorar su regreso y someterse a un tratamiento de salud a raíz de un trastorno de un estrés postraumático, de acuerdo a lo informado por su madre y sus abogados ante la justicia.