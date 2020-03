Anuncian una canasta básica de 2000 productos con precios máximos Jueves, 19 de marzo de 2020 El ministro de Desarrollo Productivo anunció que se presentará un listado para garantizar que no haya especulación en el precio de una variada gama de artículos.



El Gobierno anunció hoy la implementación de una canasta básica de 2 mil productos a venderse en supermercados durante los próximos días, en el marco de las medidas destinadas a combatir en la Argentina la pandemia mundial de coronavirus. Así lo indicó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas en declaraciones radiales, al señalar que se establecerá un "precio máximo" para cada uno de los artículos a la venta, cuyo valor deberá retrotraerse al 6 de marzo.



"Estamos publicando en las próximas horas un listado que va a incorporar unas 50 categorías de productos que hacen a una canasta básica", dijo, y advirtió que entre el 6 de marzo y hoy no hubo motivos objetivos como para que los precios hayan subido".



La Secretaria de Comercio, a cargo de Paula Español, elaboró el listado de 50 categorías que contarán con los precios topes y que se informarán en las próximas horas. La medida estará vigente por treinta días y con ella el gobierno quiere tener anticiparse a un potencial crecimiento de la demanda en caso que se extienda la crisis sanitaria con la pandemia del Covid-19 en curso.



Por otra parte, el gobierno trabaja en varias líneas de acción para que no haya problemas de oferta en sectores sensibles como insumos sanitarios, desde alcohol en gel y barbijos hasta concentradores de oxígeno, ambulancias y respiradores. También se analiza suspender licencias no automáticas y eliminar aranceles a la importación de insumos y equipamiento médico. La plataforma de información sobre la cual el gobierno despliega la lista de precios máximos es el portal de Precios Claros (www.preciosclaros.gob.ar) que obliga a supermercados, entre otros comercios, a informar precios de venta en tiempo real. Con esos datos, se establecieron como precios máximos las listas del 6 de marzo.



Respecto a los precios del mes de marzo, un informe de la Consultora Analytica indica que en la segunda semana subieron un 0,4 por ciento en relación a la primer semana, y lo habían hecho en 0,5% en la primera semana frente a la última de febrero. “A pesar de un aumento en la demanda en el segmento alimentos y artículos para el Hogar por los eventos públicamente conocidos, no se ha observado un aumento extraordinario en los precios de esos productos”, consigna el informe.