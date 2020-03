Facundo Corvalán es el primer deportista con coronavirus en Argentina

Jueves, 19 de marzo de 2020

El basquetbolista de 21 años regresó la semana pasada de España y está internado en un hospital de Junín.





El basquetbolista argentino Facundo Corvalán está afectado por el brote de coronavirus, luego de arrojar en la noche del miércoles resultado positivo el examen que le practicaron en el Instituto Malbrán.





El jugador, de 21 años y oriundo de Junín, había regresado al país la semana pasada, procedente de España, donde actúa en el Real Canoé de la Liga LEB Oro del ascenso español.



El base juninense, al igual que su madre, Silvina Pascucci (se sometió a los mismos exámenes y no está afectada), regresó a Buenos Aires y fue directamente a internarse al hospital Abraham Piñeyro, de su ciudad natal, a partir de experimentar -ambos- sendos cuadros de "fiebre alta y síntomas propios" de la pandemia.



Corvalán, que surgió en la Liga Nacional (LNB) en Ciclista Juninense (2014-2015), se sometió automáticamente al protocolo de aislamiento que aconsejan las autoridades sanitarias en estos casos. Lo mismo ocurrió con su madre.



A través de una carta publicada en redes sociales, el propio jugador llevó tranquilidad: "Hace ya tres días que no síntomas. Seguiré aislado en el hospital hasta que los resultados den negativo".





Y advirtió: "En España las medidas de aislamiento las tomaron muy tarde. ​​Por eso hay cosas que me exceden. Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para evitar el virus".



El base también vistió la camiseta de Bahía Basket, entre las temporadas 2015-2019, antes de partir hacia España, donde fue fichado por Real Betis, que luego lo prestó al Real Canoé de la LEB Oro.



Los otros deportistas argentinos contagiados se encuentran afuera: el ciclista Maximiliano Richeze (Abu Dhabi) y los futbolistas Germán Pezzella (Italia) y Ezequiel Garay (España).