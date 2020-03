Confirmaron la suspensión de la Feria Internacional del Libro

Jueves, 19 de marzo de 2020

El Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura de Corrientes (ICC), da a conocer la decisión tomada por la Fundación del Libro, que debido al avance del coronavirus y las medidas anunciadas por el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires, suspende la 46ª Feria Internacional del Libro, que este año iba a realizarse del 28 de abril al 18 de mayo, en el predio ferial de la Sociedad Rural en Buenos Aires.





"Es importante para nuestros escritores, editores y actores de la cultura que participan cada año del evento, saber que quedan sin efecto las actividades acordadas para ser realizadas en el stand de la Provincia de Corrientes”, confirmó el presidente del Instituto de Cultura, Arq. Gabriel Romero.



Aprovechó la ocasión para agradecer “a todos los que se pusieron en contacto para ser parte de la propuesta provincial” y aclaró que “quedamos atentos a la posibilidad de nueva fecha para la realización de la Feria, que por supuesto será comunicada, en forma particular a aquellas personas que habían ya acordado su participación, y públicamente a prensa, en caso de concretarse".



Comunicado oficial



Desde la Fundación del Libro difundieron un comunicado oficial donde confirman la “postergación” de la Feria Internacional del Libro.



“Conforme los hechos de público y notorio conocimiento ocasionados por la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, y teniendo en cuenta que nuestro país se ha hecho eco de las recomendaciones de ese organismo adoptando las medidas necesarias para la protección de la población, circunstancias que se han visto reflejadas en la decisión adoptada por el Gobierno Nacional a través del decreto 260/2020 y por la Ciudad de Buenos Aires a través del decreto 140/2020, y sus ampliaciones, suspendiendo todo tipo de actividades como la que desarrolla nuestra Fundación (FEL), organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, nos vemos obligados a informar a la opinión pública, al mundo de la cultura y a sus expositores, que debido a estas razones de fuerza mayor que estamos atravesando, y como fiel acatamiento a las disposiciones legales pertinentes, debemos disponer el aplazamiento de nuestro tradicional evento, cuyos preparativos, en el predio, estaban previstos para el martes 21 de abril, con ingreso de profesionales del libro el 28 y de público el 30 del mismo mes. Dichos preparativos incluyen actividad y tránsito de más de un centenar de personas, y los tres días profesionales, de más de diez mil”.



Señalan además que la Fundación del Libro “consciente de sus responsabilidades no solo por la realización de la Feria, que ya lleva 45 ediciones, sino además por la que le cabe desde el punto de vista social, considera absolutamente pertinentes las decisiones que emanan de las autoridades tanto nacionales como de la Ciudad, que resguardan la salud de la población, desde ahora se abocará a la resolución de las múltiples cuestiones que se derivan de estas circunstancias que no nos resultan ajenas, además de insuperables a nuestra voluntad”.



Por último, se dirigen a quienes iban a formar parte de la Feria. “Todo ello en la inteligencia de contar con la comprensión de todos los actores involucrados en nuestra feria, sea en forma directa como indirecta, del conjunto de la sociedad, como de las demás relaciones que mantenemos con el mundo, y en la esperanza de poder superar este trance conforme el desenvolvimiento de la situación sanitaria que hoy se presenta”.